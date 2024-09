Fantasian Neo Dimension, un gioco di ruolo del creatore di Final Fantasy, uscirà il prossimo dicembre.

Se parliamo del creatore di giochi leggendari, allora il nome di Hironobu Sakaguchi, il creatore della serie “Final Fantasy”, dovrebbe essere visto come un fantastico gioco di ruolo con un gameplay divertente e una grafica meravigliosa. Dopo aver fondato la propria azienda per produrre giochi, sono stati rilasciati molti lavori famosi e uno dei giochi che molte persone stavano aspettando era Fantasian Neo, un gioco di ruolo open-play sul sistema iOS che annunciava il rilascio di una console sotto il marchio nome Nuova Dimensione Fantasy.

Fantasian Neo Dimension era stato precedentemente annunciato per essere rilasciato sulle console PS4, PS5, XBoxone e Xbox Series, il che è una buona notizia per i collezionisti perché ci sarà anche un disco di gioco in vendita.

In un video pubblicato allo State of Play, il creatore del gioco Sakaguchi ha rivelato che Fantasian Neo Dimension tornerà con il classico gioco di ruolo che i fan conoscono

La storia inizia con Mechteria, una malattia mortale che sta per distruggere il mondo. L’eroe del gioco, Leo, si è svegliato da un sonno senza ricordi in un mondo fantastico pieno di macchine. Il mondo sta andando in pezzi a causa di Mechiteria e dobbiamo trovare la verità e i ricordi perduti e aiutare il mondo a tornare di nuovo alla pace.