Fitbit riceve l’integrazione Gemini da Google come funzionalità di abbonamento beta Notizie sulla tecnologia

Google ha iniziato a integrare Gemini AI nella sua app per smartphone Fitbit, che funge da complemento ai dispositivi indossabili con marchio Fitbit e agli orologi Google Pixel. La prima funzionalità supportata da Gemini per Fitbit è Insight Explorer, che offre risposte personalizzate alle domande relative alla salute degli utenti. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile come prova in abbonamento nella nuova sezione “Fitbit Labs” dell’app ed è attualmente limitata a utenti selezionati.



Fitbit Insight Explorer: che cos’è?

Clicca qui per contattarci su WhatsApp