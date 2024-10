Fortnite Remix Capitolo 2 anticipato: nuove skin, tracce remixate e altro ancora da aspettarsi

Remix di Fortnite la prossima iterazione del famoso battle royale E la moda l’uscita è prevista per il 2 novembre. Ciò riporterà i giocatori in gioco Capitolo 2 L’isola dal tocco nostalgico. Il team di Fortnite ha anticipato un’ondata di nuovi contenuti, tra cui nuove skin, brani musicali remixati e un evento speciale che verrà rivelato il 29 ottobre (oggi).

Dai un’occhiata al teaser qui



Cos’è Fortnite Remix



fortnite Il Remix mira a riconquistare la magia delle stagioni precedenti incorporando al contempo i miglioramenti della qualità della vita del gioco attuale. Questo approccio si rivolge sia ai fan di lunga data a cui mancano gli elementi classici, sia ai nuovi giocatori che potrebbero essersi persi i contenuti precedenti.

Il ritorno all’Isola del Capitolo 2, insieme alle “patch di contenuti” delle stagioni precedenti, promette un’esperienza emozionante e nostalgica. Un entusiasmante “sviluppo delicato” suggerisce che anche le versioni remixate dei classici brani di Fortnite potrebbero far parte dell’aggiornamento.

Fortnite Remix Capitolo 2: cosa aspettarsi



Nonostante la sua breve durata, il teaser di Fortnite Remix ha suscitato entusiasmo tra i giocatori con il suo colpo d’occhio Nuove skin . I cosmetici sono una parte importante del fascino di Fortnite, poiché consentono ai giocatori di esprimersi con una varietà di abiti, e i fan sono ansiosi di vedere quali skin classiche riceveranno un “remix” nella nuova stagione.

Cosmetici a parte, il ritorno alla vecchia mappa offre un gradito cambio di ritmo per i giocatori che potrebbero essere stanchi dell’attuale isola del Battle Royale.

Oltre a questo, il leaker Shiina ha anche rivelato che Fortnite Remix, la seconda edizione della modalità OG del gioco, uscirà in tre stagioni a partire dal 2 novembre, con versioni successive il 9 e 23 novembre. Evento dal vivo Anche il capitolo 6 dovrebbe arrivare il 30 novembre.

L’informatore ha anche anticipato nuove skin remix, ma il team di Fortnite potrebbe avere altre sorprese in serbo. I giocatori sono anche entusiasti di una potenziale collaborazione con Snoop Dogg, che potrebbe far parte del lancio del 2 novembre.