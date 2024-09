Fratesi assiste alla “rinascita” dell’Italia dopo 14 secondi di terrore

David Fratesi rivela cosa stava pensando quando l’Italia ha subito gol 14 secondi dopo e perché Ritorna alle vittorie battendo la Francia 3-1 Rappresenta una “rinascita” per questa squadra.

È stato il peggior inizio possibile al Parco dei Principi, poiché nel giro di 14 secondi Bradley Barcola ha rubato la palla a Giovanni Di Lorenzo per aprire le marcature.

Cosa ha fatto? Inter Il centrocampista pensa a quando è successo?

“Ho pensato: ‘Oh mio Dio, finirà 6-0′”, ha detto Fratesi Lo ha detto ai giornalisti della zona mista ridendo.

“Per scherzo, abbiamo pensato che dovessimo iniziare a fare quello che ci ha detto l’allenatore. Prima della partita, ci ha descritto la partita come è andata alla fine. Abbiamo fatto del nostro meglio per sfruttare le nostre occasioni. “

La squadra azzurra è riuscita a ribaltare la situazione grazie ad un potente tiro di Federico Di Marco che è stato passato da Sandro Tonali, poi Fratesi è scivolato per intercettare il passaggio decisivo di Matteo Retegui prima che Giacomo Raspadori si assicurasse una vittoria per 3-1 nel Lega delle Nazioni Europee.

Fratesi vede prendere forma una nuova Italia

“Questa sera doveva essere una rinascita per noi. Penso che la sconfitta all’Europeo sia dovuta soprattutto alla nostra mentalità, c’era molta pressione su di noi sia da fuori che dentro lo spogliatoio, quindi ci sentivamo svuotati” ha spiegato Fratesi.

“Invece adesso ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Dalle sconfitte si impara sempre e credo che ora l’atmosfera sia completamente diversa. Ci sentiamo più liberi e dobbiamo continuare con questo spirito”.

Quando ha segnato il gol del vantaggio per l’Italia, Fratesi si è precipitato in campo verso il suo allenatore Spalletti per abbracciarlo calorosamente.

“È stata una brutta estate per tutti noi, ma quando siamo tornati insieme, abbiamo condiviso equamente la colpa. Non è che il 99% della colpa fosse su di lui e l’1% su di noi, perché siamo noi i giocatori. alla fine esci a giocare.

“Diciamo solo che anche l’abbraccio rappresenta il ricominciare da capo.”

La Nazionale italiana condivide il primo posto nel proprio girone della European Nations League, dopo che stasera il Belgio ha battuto Israele 3-1.

La prossima partita della nazionale francese si giocherà lunedì sera allo stadio neutro di Budapest contro la nazionale israeliana, mentre la nazionale francese affronterà contemporaneamente la nazionale belga.