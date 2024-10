Fratesi spiega il miglioramento del rendimento dell’Italia, la difesa di Pellegrini e l'”ossessione” del Mondiale.

Davide Fratesi ha spiegato perché l’Italia recentemente ha fatto bella figura rispetto a Euro 2024 dell’estate, affiancandosi al tanto criticato compagno di squadra Lorenzo Pellegrini e dichiarando che gli Azzurri non possono permettersi di commettere errori nella preparazione alla preparazione. Ai prossimi Mondiali.

IL Inter Ha partecipato il centrocampista conferenza stampa In vista della partita di UEFA Nations League di lunedì contro Israele a Udine.

L’Italia ha ottenuto due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, inclusa una vittoria particolarmente impressionante in casa della Francia, ma è stata eliminata agli ottavi dalla Svizzera nella Coppa delle Nazioni Europee la scorsa estate.

Fratesi parla del miglioramento dell’Italia dopo la Coppa delle Nazioni Europee

Fratesi ha aperto la sua conferenza stampa spiegando perché l’Italia è migliorata così tanto negli ultimi due periodi internazionali.

“Ciò che ci è mancato durante la Coppa delle Nazioni Europee è stato il divertimento vissuto in campo contro il Belgio, dove abbiamo trascorso tante giornate in un ambiente che non era allegro e amichevole come adesso, il che ha influito sul rendimento di ogni giocatore.

“C’era molta pressione, sia esterna che interna, alla fine l’abbiamo portata su noi stessi e non è stato un viaggio particolarmente piacevole.

“Ci sono sempre state Nazionali più forti di noi, ma quello che ha sempre fatto la differenza è l’italianità C’era più talento in Nazionale poco tempo fa, ma è lo spirito che fa la differenza.

Fratesi ritiene che l’Italia potrà sempre giocare come ha fatto contro la Francia.

“Vincere contro la Francia a Parigi, e giocare come abbiamo fatto per quei 40 minuti contro il Belgio, è stata la prova della nostra forza, perché è una delle migliori nazionali al mondo. Vuol dire che siamo sulla strada giusta”.

Il nazionale italiano ha poi spiegato perché non è eccessivamente preoccupato per la mancanza di opportunità a sua disposizione come giocatore titolare a livello di club.

“In realtà è meglio dell’anno scorso”, ha riso quando gli è stato chiesto del suo tempo di gioco. “Scherzi a parte, capisco il signor Inzaghi e per questo non ho mai cercato di dare fastidio a nessuno per questa cosa.

“Siamo in quattro e siamo tutti giocatori di altissimo livello. Non è facile. L’anno scorso sono arrivato in una squadra che aveva appena vinto lo scudetto e raggiunto la finale di Champions League. Non è facile”.

Ma la storia è diversa con l’Italia, dove Fratesi è attualmente il miglior marcatore da quando Luciano Spalletti è subentrato l’anno scorso.

“Quando siamo arrivati ​​a settembre, gli ho parlato in palestra e mi ha detto che aveva molto rispetto per me, ma anche che sarei stato io quello che gli avrebbe dato più fastidio gli è piaciuto in me, e ora le critiche se ne sono andate perché ho fatto quello che mi ha detto.

“Quando è venuto qui e ha detto che gli Europei erano al 99% colpa sua, non ero d’accordo. Avrebbe potuto essere più sottile, ma eravamo noi in campo e, per giocatori come noi, non potevamo farlo mettere insieme due passaggi è… È incomprensibile.

Fratesi guida Israele nella Nations League

Nel valutare Israele, Fratesi ha sottolineato l’importanza di ottenere un’altra vittoria.

“(È) molto importante. Dobbiamo restare al primo posto, sperando di pareggiare Francia e Belgio. Tre punti ci permetteranno di provare alcune cose che non pensavamo fossero possibili all’inizio della competizione. Sono una buona squadra con qualità e dobbiamo essere bravi a mantenere il risultato”, perché all’andata abbiamo dimostrato di non essere stati i migliori.

“Lo stadio di Udine riporta alla mente bei ricordi, ma la partita di domani non sarà facile: potrebbero scendere un po’ più giù rispetto all’andata e noi dobbiamo essere in buona forma”.

Riguardo alla possibile atmosfera e situazione che circonda Israele come nazione, ha aggiunto: “Francamente, non stiamo parlando di questo. Personalmente spero che tutto si risolva pacificamente.

“L’abbiamo già vista all’andata, c’erano duemila persone in uno stadio da sette-ottomila posti, siamo tutti molto esperti e non credo che dovrebbe essere un problema.

Fratesi ha anche spiegato che il recente cambiamento nel sistema italiano ha contribuito a portarne di più nel centrocampo azzurro.

“Per me era più difficile nella formazione precedente. Ero trequartista, ma ero anche trequartista e le grida erano per me di arretrare e raccogliere di più la palla.

Alla domanda se potrebbe essere lui l’uomo che ricopre il ruolo di ‘seconda punta’ nel 3-5-1-1, Fratesi ha risposto: “Sinceramente non credo. Ci ho provato quando giocavamo così agli Europei”. Nations Cup, ma io… non credo che tiri fuori il meglio delle mie forze.

Fratesi difende Pellegrini

Poi Fratesi è venuto in difesa del compagno Pellegrini, che è tornato da lui Roma Dopo l’espulsione nel primo tempo Pareggio 2-2 con il Belgio.

“Mi dispiace davvero vederlo, Lorenzo è una grande persona e un calciatore forte. Guardo le partite della Roma e quando viene qui sembra una persona diversa.

Penso che abbia fatto bene contro il Belgio. Penso che un leader come lui, equilibrato e premuroso, dovrebbe essere qualcuno con cui restare. Non è un momento facile per lui, e non è facile uscire davanti a 60.000 persone che ti fischiano. Spero che esca da questa situazione, è davvero una grande persona”.

Riguardo l’esordio di Nicolò Beselli in Nazionale, Fratesi ha detto: “I giocatori sono qui perché sono bravi. E’ un uomo con la testa sulle spalle e per lui le cose non possono che andare bene carriera con la Roma, e questo potrebbe spingere il club a puntare sui giovani italiani perché ci sono e abbastanza bravi.

Ambizione da Coppa del Mondo

Fratesi ha concluso la sua conferenza stampa ricordando quanto sia importante prendere sul serio ogni partita prima del prossimo Mondiale.

“Non dovrebbe essere un’ossessione, ma un po’ lo è, perché l’Italia non può permettersi di perdersi un’altra partita. Prendiamo molto sul serio la Nations League perché influisce sui gironi. Faremo del nostro meglio per arrivare primi il gruppo, che significa (“Qualificato”), sulla carta è un gruppo più semplice, ma in generale non possiamo sbagliare e non c’è altro da dire”.