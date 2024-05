Gallant sfida Netanyahu riguardo al piano post-guerra di Gaza Notizia

Oggi, mercoledì, il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha chiesto un piano postbellico per Gaza e ha rifiutato di istituire un governo militare nella Striscia, mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che non accetterà che le autorità palestinesi sostituiscano Hamas nella gestione della Striscia.

In un discorso senza precedenti, Gallant ha chiesto al primo ministro di presentare un piano chiaro per la gestione di Gaza dopo la guerra.

Il Ministro della Difesa ha dichiarato – in una conferenza stampa a Tel Aviv – che si opporrà a qualsiasi governo militare israeliano della Striscia di Gaza perché sarebbe sanguinoso, costoso e durerebbe per anni. Ha invitato Netanyahu ad annunciare che Israele non prenderà i civili controllo della Striscia di Gaza e trovare un’alternativa al movimento di Hamas.

Il discorso di Gallant è coinciso con le dichiarazioni del Segretario di Stato americano Anthony Blinken in cui ha affermato che Israele deve sviluppare un piano chiaro e specifico per il futuro della Striscia di Gaza, aggiungendo che a Gaza non si può lasciare un vuoto da riempire con il caos, poiché egli mettilo.

D’altra parte, Netanyahu, nella sua risposta alle dichiarazioni di Gallant, ha affermato che l’eliminazione di Hamas senza pretesti è la prima condizione per il secondo giorno di guerra.

Ha aggiunto che non è pronto a sostituire il governo di Hamas con l’Autorità Palestinese, come ha detto.

Il ministro della Sicurezza israeliano Itamar Ben Gvir si è affrettato a denunciare le dichiarazioni del ministro della Difesa e ha chiesto la sua sostituzione per raggiungere gli obiettivi della guerra.

Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich ha anche invitato Netanyahu a dare a Gallant la scelta tra attuare la politica del governo o dimettersi, affermando che il ministro della Difesa aveva effettivamente annunciato il suo sostegno alla creazione di uno stato palestinese come ricompensa per ciò che ha descritto come terrorismo e Hamas.

Il primo ministro israeliano ha detto oggi ai media americani che parlare del “giorno dopo” la guerra a Gaza è privo di sostanza finché esiste il movimento di Hamas.

Operazione Rafah

Prima che Gallant apparisse in una conferenza stampa a Tel Aviv, Netanyahu aveva detto che l’operazione militare a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, avrebbe richiesto settimane, aggiungendo che Israele non poteva permettere ad Hamas di riprendere il controllo di Gaza.

In un’intervista con i media americani, tra cui CNN e CNBC, Netanyahu ha risposto alla domanda se le sue forze avrebbero effettuato un’invasione completa di Rafah, dicendo che l’operazione iniziata 10 giorni fa “viene condotta in modo responsabile” e sarà per fasi.

In una dichiarazione separata, il primo ministro israeliano ha affermato che a Rafah non si è verificata e non si verificherà una catastrofe umanitaria, nonostante abbia riconosciuto lo sfollamento di mezzo milione di palestinesi da quelle che ha definito zone di combattimento della città.

Ha detto che Israele non permetterà ai palestinesi di creare uno stato che possa “attaccarli con la forza” e non permetterà alle Nazioni Unite di impedirgli quella che lui chiama autodifesa.

Per quanto riguarda il rifiuto da parte dell’amministrazione americana di inviare bombe, il primo ministro israeliano ha espresso la speranza di superare la questione e ottenere l’assistenza militare americana, e ha sottolineato che Israele cerca di ridurre le divergenze con l’amministrazione americana, ma farà ciò che deve quando sarà è in gioco la sopravvivenza.

Il sito web israeliano Walla ha riferito che Netanyahu ha detto in un incontro con il Consiglio di Guerra dopo aver messo in guardia il presidente degli Stati Uniti dal oltrepassare la sua linea rossa riguardo a Rafah: “Non siamo uno stato che appartiene” all’America.

L’accordo sui prigionieri è più importante

In un contesto correlato, il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha affermato oggi alla radio di stato che concludere un accordo sullo scambio di prigionieri e restituire i detenuti a Gaza è più importante di un’operazione militare a Rafah.

Lapid ha descritto il comportamento del governo nei confronti dell’Egitto come un comportamento amatoriale, come ha detto.

Egli ha sottolineato che non è possibile muoversi militarmente a Rafah prima di aver coordinato le posizioni con l’Egitto e gli Stati Uniti.

Il leader dell’opposizione ha ripetutamente criticato la politica del primo ministro e lo ha accusato di aver procrastinato la conclusione dell’accordo di scambio per motivi politici personali.

Anche Lapid e il membro del Consiglio di Guerra Benny Gantz hanno chiesto elezioni anticipate.