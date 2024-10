In qualità di media partner di fiducia per le nostre pubblicazioni, Sav San Luca Continuano a impressionarci con la loro dedizione alla promozione della cultura e delle tradizioni romane in Italia. Al recente evento per la Giornata del Popolo a Fabrio Papà, La comunità rumena è riuscita a portare una parte della Romania nel centro Italia, con uno spettacolo autentico e accattivante.



Il Festival della Giornata del Popolo, che dura un’intera giornata, riunisce molte comunità internazionali per celebrare la diversità culturale. Tra questi, i romeni di Cassano d’Adda si distinsero non solo per la loro presenza, ma anche per la precisa organizzazione e autenticità con cui rappresentarono la loro Patria. Il pubblico ha avuto l’opportunità di vedere e gustare le tradizioni rumene, portate in vita attraverso danze popolari, costumi tradizionali e preparazioni culinarie specifiche.



E in ogni momento dell’evento, Puro San Luca Ha ribadito il suo impegno a preservare il patrimonio culturale dei romeni della diaspora. I membri del team non erano solo organizzatori, ma erano veri ambasciatori della cultura rumena, offrendo al pubblico internazionale una visione reale dei loro valori e costumi. Le danze popolari che hanno regalato un’ondata di entusiasmo e hanno stupito tutti i presenti, ed i costumi tradizionali hanno aggiunto un tocco di eleganza e autenticità allo spettacolo.

Inoltre, la comunità rumena è rimasta colpita anche dalla galleria di fotografie antiche, un vero e proprio angolo di storia rivissuta, che è servita come una finestra aperta sul passato della Romania. I visitatori sono stati attratti dalle fotografie in bianco e nero che catturavano scene della vita tradizionale nei villaggi rumeni, mostrando elementi di architettura, moda e momenti del passato.

Il progetto CasaRumena, avviato dal team SAF SAN LUCA, mira ad avvicinare le proprie tradizioni e cultura al cuore dei rumeni in Italia. Attualmente sono in corso i progetti per costruire una tradizionale casa romana in Italia, ma il team rimane ottimista nonostante i ritardi causati dalla burocrazia italiana. I membri della comunità sono determinati a superare queste sfide e trasformare Casaromena in un luogo simbolico, dove le tradizioni e i costumi rumeni saranno preservati e trasmessi.



Attraverso la sua partecipazione a questo evento, SAF SAN LUCA ha dimostrato di essere uno dei pilastri della comunità della diaspora rumena, un catalizzatore di unità e spirito tradizionale. In futuro, il team mira a organizzare tali eventi con maggiore frequenza, promuovendo ciascuna regione della Romania e presentando la diversità culturale di ciascuna provincia a un pubblico globale.



L’evento a Vaprio d’Adda è stato solo l’inizio e noi, come media partner, siamo orgogliosi di supportare SAF SAN LUCA nei suoi sforzi per costruire ponti tra le comunità italiana e rumena. Non vediamo l’ora di vedere come questa iniziativa crescerà e continuerà a ispirare i rumeni ovunque.