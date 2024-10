Gemini ora offre generatori basati sull’intelligenza artificiale a tutti gli utenti

Malang Bosco Media – Google fornisce accesso aperto a tutti gli utenti dei servizi di intelligenza artificiale generativa (AI). Gemini per provare l’ultimo generatore di immagini chiamato Imagen 3 che promette un’elaborazione più perfetta Dettagli Richiesta dettagli.

“Imagen 3 è il nostro modello di creazione di immagini di altissima qualità e offre un livello più elevato di realismo, un migliore seguito delle istruzioni e meno problemi rispetto alle generazioni precedenti”, ha affermato Google tramite il

Più in dettaglio, Imagen 3 in Gemini supporta molti stili per le immagini risultanti, dai classici stili di pittura a olio all’arte digitale moderna.

Alcuni dei dettagli che sono stati migliorati in Imagen 3 includono dettagli dell’immagine più nitidi, colori più vivaci e meno errori rilevati tramite questo creatore di immagini.

L’accesso aperto a Imagen 3 tramite Gemini è già stato ampiamente distribuito agli utenti globali, anche agli utenti che non sono abbonati ai pacchetti Gemini a pagamento.

A differenza di altri generatori di immagini AI della concorrenza, Imagen 3 genera solo un’immagine per reclamo.

Questo può forse essere visto come una cosa positiva o negativa, la cosa positiva è che ogni richiesta può essere affrontata in dettaglio e con una distrazione minima.

Nel frattempo, lo svantaggio è che gli utenti potrebbero non essere in grado di selezionare più opzioni per le foto che desiderano condividere.

Successivamente, quando si utilizza Imagen 3, l’utente otterrà un’immagine con una risoluzione di 2048×2048 (ntr/nug).