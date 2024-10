Giornata mondiale delle tribù 2024: perché la Giornata mondiale delle tribù si celebra solo il 9 agosto? Scopri la storia interessante – Navarashtra (Navarashtra) – Marathi News

Il Tribal Day si celebra il 9 agosto di ogni anno in tutto il mondo. C’è un motivo speciale dietro questa giornata per onorare le tribù che vivono in tutto il mondo e che sono isolate dalla corrente principale della società. Scopri l’interessante storia dietro di esso.

Non solo in India, ma in molti paesi del mondo, le persone vivono in società tribali. Il cui stile di vita, abitudini alimentari e costumi differiscono dal pubblico in generale. A causa della separazione dalla corrente principale della società, la società tribale rimane arretrata. Questo è il motivo per cui molti paesi, tra cui l’India, celebrano oggi, 9 agosto, la Giornata internazionale delle tribù per promuoverle e attirare l’attenzione sui loro diritti. Vi diciamo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato per la prima volta il 1994 Anno Internazionale dei Popoli Indigeni.

Scopri l’emozionante storia ad esso correlata

La lingua, la cultura, le feste, i costumi e l’abbigliamento dei membri di una comunità tribale sono diversi dai membri dell’altra comunità. Ecco perché queste persone non potevano unirsi alla corrente principale della società. Secondo i rapporti, il loro numero continua a diminuire di volta in volta. Ancora oggi i membri delle comunità tribali devono lottare per salvare la propria esistenza, cultura e dignità. Uno dei motivi principali è che queste persone preferiscono stare a contatto con la natura e vivere nelle foreste. Quindi stanno lontani dal mainstream. Oggi le foreste stanno diminuendo e quindi diminuisce anche il loro numero.

Ancora oggi, la dieta principale delle persone nella società tribale è associata ad alberi e piante. Anche le loro feste religiose sono legate alla natura. Circa 500 milioni di indigeni vivono in tutto il mondo, parlano 7.000 lingue e 5.000 culture e occupano il 22% della superficie terrestre. Protegge l’ambiente. Nel 2016, 2.680 lingue tribali erano sull’orlo dell’estinzione. Ecco perché le Nazioni Unite hanno dichiarato la celebrazione della Giornata internazionale dei popoli indigeni nel 2019 per comprendere e comprendere queste lingue e i popoli di queste comunità.

Gli americani celebravano il Columbus Day

Il Columbus Day si celebra ogni anno il 12 ottobre in America e gli indigeni credevano che Colombo rappresentasse il dominio coloniale. Il che portò a un massacro di massa. Poi c’è stata la richiesta di celebrare l’Adivasi Day invece del Columbus Day. Questo è il motivo per cui nel 1977 si tenne una conferenza internazionale a Ginevra, e in questa conferenza fu chiesto di celebrare l’Adivasi Day invece del Columbus Day.

La comunità tribale è numerosa in India

Molti stati dell’India come Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar ecc. Hanno un gran numero di comunità tribali. Parlando del Madhya Pradesh, qui vivono 46 tribù tribali, di cui il 21% del numero totale dei parlamentari appartiene alla comunità tribale. Nel frattempo, circa il 28% della popolazione totale del Jharkhand è tribale.

Solo nel Madhya Pradesh vivono in numero significativo i Gond, i Bhils, gli Oron, i Kurku, i Sahariya e i Baiga. Vi diciamo che i Gond sono il più grande gruppo tribale dell’Asia, contando più di 30mila persone. Oltre al Madhya Pradesh, i Gond vivono nel Maharashtra, Bihar, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh e Uttar Pradesh. Mentre le persone delle comunità tribali come Santhal, Banjara, Bihor, Sheru, Gond, Ho, Khond, Lohra, Mai Paharia, Munda, Orao ecc. Vivono in diversi stati dell’India.







