Gli americani hanno attaccato un lanciafiamme a un cane robotico e lo hanno messo in commercio: ecco quanto costa e quanto si paga | un lavoro

Gli americani hanno attaccato un lanciafiamme a un cane robotico e lo hanno messo in commercio: ecco quanto costa e quanto si paga

Non c'è una sola azienda al mondo che stia attualmente sviluppando robot a quattro zampe: l'azienda americana Boston Dynamics continua a migliorare la sua posizione e i ricercatori del Politecnico Federale Svizzero, utilizzando l'intelligenza artificiale, hanno insegnato al cane a quattro zampe- come il robot “ANYmal” per superare la pista del parkour A velocità fino a 8 km/h.

video: Invece di abbaiare, dalle loro mascelle esce fuoco: i cani lanciafiamme stanno effettivamente salvando il mondo

Vengono spesso definiti informalmente cani robot, principalmente a causa delle loro dimensioni, movimenti e aspetto.

L'azienda americana Throwflame ha recentemente aggiunto al suo concetto di cane robot ciò che pensava mancasse sempre: un lanciafiamme.

Questo prodotto è già disponibile in commercio. Throwflame pubblicizza che il Thermonator, “il primo cane robot dotato di lanciafiamme nella storia”, costerà $ 9,42.000. dollari americani (circa 8,6mila euro).

Il Thermonator è un robot a quattro zampe con un lanciafiamme ARC attaccato alla schiena. La sua batteria dura un'ora, il lanciafiamme ha una portata di 30 piedi (circa 10 metri) per un'ora e supporta la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Scrive che questo permette di controllarlo da remoto tramite uno smartphone arstechnica.com.

Il video mostra che questo robot si muove abbastanza agevolmente e può sputare fuoco anche dopo aver saltato:

Include anche un sensore LIDAR per la mappatura, l'elusione degli ostacoli, la telemetria laser e la navigazione in prospettiva in prima persona (FPV) tramite una fotocamera integrata.

Il Thermonator si basa sulla versione Unitree Go2 del robot a quattro zampe, che costa $ 1.600 nella sua configurazione base. arstechnica.com. Questo prodotto pesa circa 17 kg.

L'azienda nomina i seguenti potenziali ambiti di applicazione del nuovo robot: “controllo e prevenzione incendi”, “gestione agricola”, “protezione ambientale”, “rimozione neve e ghiaccio”, “ricreazione”.

Anche se un robot del genere sembra estremamente pericoloso, è stato dichiarato legale in 48 dei 50 stati degli Stati Uniti, scrive. arstechnica.com.