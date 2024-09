Gli attacchi aerei israeliani uccidono 492 persone in Libano

Il fumo si è alzato nel cielo del sud del Libano dopo i raid israeliani

Il Ministero della Sanità libanese ha affermato che almeno 492 persone sono state uccise in intensi e diffusi attacchi aerei israeliani contro Hezbollah in Libano, nel giorno più sanguinoso del conflitto in quasi 20 anni. Migliaia di famiglie hanno abbandonato le loro case mentre l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 1.300 obiettivi di Hezbollah in un’operazione per distruggere le infrastrutture costruite dal gruppo armato a partire dalla guerra del 2006. Nel frattempo, secondo l’esercito, Hezbollah ha lanciato più di 200 razzi nel nord di Israele. I paramedici hanno detto che due persone sono rimaste ferite dalle schegge. Le potenze mondiali hanno esortato entrambe le parti a dar prova di moderazione in un momento in cui la situazione sembra dirigersi verso una guerra totale.

Il Ministero della Sanità libanese ha affermato che tra i morti ci sono 35 bambini e 58 donne, mentre altri 1.645 sono rimasti feriti. La dichiarazione non menziona il numero delle vittime, siano essi civili o combattenti. Il ministro della Sanità Firas Al-Abyad ha affermato che anche migliaia di famiglie sono state sfollate a causa degli scioperi. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha espresso preoccupazione per l’escalation della situazione e ha affermato di non volere che il Libano diventi “un’altra Gaza”. Il ministro degli Esteri dell’Unione Europea Josep Borrell ha affermato che “l’escalation è pericolosa e molto inquietante” prima di un incontro dei leader mondiali presso le Nazioni Unite a New York, aggiungendo: “Siamo quasi in una guerra vera e propria”. Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti stanno “lavorando per allentare l’escalation in modo da consentire alle persone di tornare a casa in sicurezza”, mentre il Pentagono ha annunciato che invierà un “piccolo numero” di truppe aggiuntive in Medio Oriente “in abbondanza”. di cautela.” I combattimenti transfrontalieri tra Israele e Hezbollah, iniziati quasi un anno fa, innescati dalla guerra a Gaza, hanno ucciso centinaia di persone, la maggior parte dei quali combattenti di Hezbollah, e decine di migliaia di sfollati su entrambi i lati del confine. Hezbollah ha affermato che sta agendo a sostegno di Hamas e che non si fermerà finché non sarà raggiunto un cessate il fuoco a Gaza. Entrambi i gruppi ricevono sostegno dall’Iran e sono classificati come organizzazioni terroristiche da Israele, Regno Unito e altri paesi. READ 30 migliori Dondolo Neonati Elettrico da acquistare secondo gli esperti

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato che invierà un “piccolo numero” di truppe aggiuntive in Medio Oriente nel mezzo della crescente crisi. Il portavoce del Pentagono, il maggiore generale Pat Ryder, ha dichiarato in una conferenza stampa: “Alla luce della crescente tensione in Medio Oriente e per eccesso di cautela, stiamo inviando un piccolo numero di personale militare americano aggiuntivo per rafforzare le nostre forze già presenti sul territorio”. Non ha risposto a nessuna domanda successiva sui dettagli.

I media libanesi hanno affermato che la prima ondata di attacchi aerei israeliani è iniziata intorno alle 06:30 ora locale (03:30 GMT) di lunedì. “Era terrificante, i missili volavano sopra le nostre teste. Ci siamo svegliati con il rumore dei bombardamenti. Non ce lo aspettavamo”, ha detto una delle donne. Decine di città, villaggi e aree aperte sono state prese di mira durante la giornata nei distretti di Sidon, Marjayoun, Nabatieh, Bint Jbeil, Tire, Jezzine e Zahrani nel Libano meridionale, oltre ai distretti di Zahle, Baalbek e Hermel nella Bekaa orientale. , secondo l’Agenzia di stampa nazionale. Questa sera è stato riferito che un edificio nella zona di Bir al-Abd, alla periferia sud della capitale Beirut, è stato colpito da diversi missili. Fonti della sicurezza libanesi hanno affermato che l’attacco ha preso di mira il comandante in capo di Hezbollah nel Libano meridionale, Ali Karki, ma non è chiaro se sia stato ucciso. L’ufficio stampa di Hezbollah ha detto che Karki “stava bene” e si era “trasferito in un luogo sicuro”. Da sud a Beirut, le strade erano affollate mentre le persone cercavano disperatamente di andarsene in mezzo ai bombardamenti e dopo aver ricevuto messaggi vocali e di testo dall’esercito israeliano che li avvertiva di allontanarsi immediatamente dagli edifici dove Hezbollah immagazzina armi. Una famiglia di quattro persone in moto ha parlato alla BBC a Beirut durante una breve sosta nel viaggio verso la città settentrionale di Tripoli. Il padre disse con ansia: “Cosa vuoi che diciamo? Dovevamo proprio scappare”. Il ministro dell’Informazione Ziad Makari ha detto che il suo ministero ha ricevuto una telefonata israeliana che lo invitava a evacuare il suo edificio a Beirut, ma ha insistito sul fatto che non si sarebbe impegnato in quella che ha definito “guerra psicologica”. Da parte sua, il primo ministro Najib Mikati ha dichiarato durante una riunione di gabinetto: “L’attuale aggressione israeliana contro il Libano è una guerra di sterminio in ogni senso della parola”. READ Life is Strange Double Exposure è stato annunciato e sarà disponibile su Switch in seguito Ha aggiunto: “Stiamo lavorando come governo per fermare questa nuova guerra israeliana ed evitare di scivolare nell’ignoto”.

Agenzia per la protezione dell’ambiente Le strade nel sud del Libano sono densamente popolate mentre le persone cercano sicurezza nel nord

Lunedì sera le forze di difesa israeliane hanno affermato in una dichiarazione che i loro aerei hanno effettuato attacchi su circa 1.300 “obiettivi terroristici” di Hezbollah nel sud del Libano e nella valle della Bekaa, in cui affermavano che erano nascosti missili, proiettili, lanciatori e droni. “Fondamentalmente, stiamo prendendo di mira l’infrastruttura di combattimento che Hezbollah ha costruito per 20 anni. Questo è estremamente importante”, ha detto ai comandanti a Tel Aviv il capo di stato maggiore dell’IDF, tenente generale Herzi Halevy. “In definitiva, tutto è concentrato sulla creazione delle condizioni affinché la popolazione del nord possa tornare alle proprie case”. Il portavoce dell’esercito israeliano, l’ammiraglio Daniel Hajari, ha affermato che i video del Libano meridionale mostrano “grandi esplosioni secondarie causate dalle armi di Hezbollah immagazzinate all’interno degli edifici”. Ha aggiunto: “È probabile che alcune delle vittime siano state il risultato di queste esplosioni secondarie”. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha esortato il popolo libanese a “stare lontano dai pericoli adesso”. “Per molto tempo Hezbollah vi ha usati come scudi umani. Ha piazzato missili nei vostri soggiorni e missili nel vostro garage. Per difendere il nostro popolo dagli attacchi di Hezbollah, dobbiamo rimuovere queste armi”, ha detto. Un alto funzionario militare israeliano ha insistito sul fatto che l’IDF è “attualmente concentrato solo sulla campagna aerea israeliana” in risposta a una domanda dei giornalisti sull’imminente invasione di terra del Libano meridionale per creare una zona cuscinetto. Il funzionario ha affermato che Israele ha tre obiettivi: indebolire la capacità di Hezbollah di lanciare razzi e missili attraverso il confine libanese-israeliano, allontanare i suoi combattenti dal confine e distruggere le infrastrutture costruite dalla forza d’élite Radwan di Hezbollah che potrebbero essere utilizzate per attaccare le comunità israeliane. Hezbollah non ha commentato le accuse israeliane secondo cui avrebbe nascosto armi all’interno delle case, e il suo ufficio stampa ha annunciato l’uccisione di un solo combattente lunedì sera. Ma a dimostrazione che difficilmente si arrenderà, Hezbollah ha detto che ha risposto agli “attacchi del nemico israeliano” lanciando una raffica di razzi su diverse basi militari israeliane nel nord di Israele, nonché su un impianto di produzione di armi nella zona costiera di Israele. ​​Zevulun, a nord della città di Haifa. READ Programma, canale TV e live streaming Italia / Albania (UEFA Euro 2024)? Le forze di difesa israeliane hanno riferito che 210 razzi erano partiti dal Libano fino a sera, e che un numero imprecisato di essi era caduto nelle regioni della Bassa e dell’Alta Galilea, ad Haifa e nelle zone vicine a Carmel, HaAmkim e Haimfratz, e nel occuparono le alture di Golan.

Reuters Il tetto di una casa nel nord di Israele è stato distrutto da un missile lanciato dal Libano