Gli elettrodomestici AI di Samsung sono diventati più sicuri con Knox Matrix – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics porta la sicurezza a un livello superiore con Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza proprietaria che protegge i suoi dispositivi domestici abilitati all’intelligenza artificiale, insieme a soluzioni aggiuntive. L’azienda mira a migliorare la sicurezza non solo dei singoli prodotti ma anche dei dispositivi interconnessi, offrendo agli utenti la massima tranquillità quando utilizzano dispositivi domestici basati sull’intelligenza artificiale.

Alla Samsung Developer Conference 2024 (SDC24), Samsung ha annunciato l’intenzione di espandere la gamma Knox Matrix dai dispositivi mobili e TV agli elettrodomestici in seguito all’espansione di Samsung Knox. Knox Matrix fornisce protezione integrata per i dispositivi interconnessi, consentendo loro di monitorare reciprocamente le minacce alla sicurezza e avvisare gli utenti delle azioni di blocco delle minacce.

Inoltre, Samsung prevede di introdurre l’autenticazione biometrica mobile per i suoi dispositivi domestici il prossimo anno, eliminando la necessità di inserire ID e password e impedendo che le informazioni di accesso vengano esposte.

Rileva le minacce alla sicurezza e avvisa gli utenti

Tutti i dispositivi domestici intelligenti Samsung1 È protetto da Samsung Knox, una piattaforma di sicurezza completa e multi-difesa che protegge i dati degli utenti dalle minacce esterne, incluso il malware. Tuttavia, Samsung ha deciso di creare un ambiente sicuro per i dispositivi interconnessi in cui una forte connettività tra i dispositivi crea un’esperienza utente migliorata e protezione contro l’esposizione dei dati nell’era dei dispositivi domestici basati sull’intelligenza artificiale.

Knox Matrix è una soluzione di sicurezza che protegge in modo completo i dispositivi e le reti connessi utilizzando la tecnologia blockchain proprietaria. Il sistema è costituito da Trust Chain, Cross Platform e Credential Sync.

Basata sulla tecnologia blockchain, Trust Chain consente ai dispositivi connessi di monitorarsi a vicenda per rilevare eventuali minacce alla sicurezza e avvisare gli utenti delle azioni di blocco delle minacce in caso di problemi con lo stato della sicurezza. Cross Platform garantisce l’applicazione di standard di sicurezza coerenti ai dispositivi connessi, anche se funzionano su sistemi operativi e piattaforme diversi. Credential Sync crittografa i dati condivisi tra i dispositivi e sincronizza le credenziali per mantenere la sicurezza.

Introdotta per la prima volta nel frigorifero con cerniera a 4 porte del 2024 con AI Family Hub™, Credential Sync utilizza la tecnologia di crittografia end-to-end (E2EE) per condividere i dati tra i dispositivi sul server. Le informazioni possono essere condivise in modo sicuro tra i dispositivi connessi e i dati utente esistenti possono essere ripristinati quando viene acquistato un nuovo prodotto.

Samsung prevede di espandere la catena di fiducia, la multipiattaforma e la sincronizzazione delle credenziali di Knox Matrix a prodotti chiave come il frigorifero AI Family Hub™ a partire dal prossimo anno.

Fornire l’autenticazione biometrica

Alla SDC24, Samsung ha anche annunciato che Passkey sarà introdotto il prossimo anno per il frigorifero dotato di AI Family Hub™ e per gli elettrodomestici dotati di display AI Home LCD da 7 pollici. Passkey fa parte di Credential Sync, una credenziale digitale che consente agli utenti di accedere ad app e siti Web domestici2 Utilizzando dati biometrici come le impronte digitali sui loro smartphone.

Con il crescente utilizzo di applicazioni e servizi web, aumenta il rischio di perdita di password. Una passkey allevia questa preoccupazione ed elimina il fastidio di dover ricordare le password per ogni accesso.

Inoltre, Samsung prevede di implementare Knox Vault sui suoi dispositivi domestici abilitati all’intelligenza artificiale a partire dal prossimo anno per migliorare ulteriormente la sicurezza basata sui dispositivi. Gli elettrodomestici Samsung dotati di Knox Vault memorizzeranno informazioni personali sensibili come password e dati biometrici su un chip di sicurezza hardware separato, proteggendo le informazioni sensibili da violazioni della sicurezza basate sul sistema operativo o intrusioni fisiche.

Espandere il riconoscimento da parte delle organizzazioni di livello superiore

Samsung si impegna a migliorare l’affidabilità dei suoi dispositivi domestici abilitati all’intelligenza artificiale espandendo la verifica di sicurezza da parte delle organizzazioni autorizzate. A febbraio, il frigorifero personalizzato Flex™ a 4 porte con AI Family Hub™+ è stato il primo nel settore globale degli elettrodomestici a ricevere la più alta valutazione Diamond nella valutazione della sicurezza IoT condotta dalla società di certificazione leader UL Solutions. Ora, cinque prodotti, tra cui Bespoke AI Laundry Combo™ e Bespoke Jet Bot Combo™ AI, hanno ottenuto la stessa valutazione, stabilendo un record del settore.3

La classificazione della sicurezza IoT di UL Solutions utilizza un sistema di classificazione a cinque livelli basato su test rigorosi dei rischi di hacking e delle capacità di sicurezza dei dispositivi domestici intelligenti. La classificazione Diamond richiede il superamento di valutazioni rigorose, tra cui il rilevamento di manomissioni da parte di malware, la prevenzione di tentativi di accesso illegali e l’anonimizzazione dei dati utente. Samsung prevede di espandere la certificazione Diamond per includere un maggior numero di dispositivi domestici basati sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, Samsung conduce simulazioni interne di attacchi informatici almeno una volta al trimestre per verificare la sicurezza dei suoi dispositivi domestici basati sull’intelligenza artificiale. Gli sviluppatori di software dell’azienda eseguono questi test di hacking su prodotti e servizi per identificare le vulnerabilità e creare aggiornamenti per risolvere eventuali difetti di sicurezza.

“Con l’espansione dell’ecosistema connesso dei dispositivi domestici basati sull’intelligenza artificiale, l’importanza della sicurezza aumenta notevolmente”, ha affermato Myung Yoo, vicepresidente esecutivo e capo del team di sviluppo software per il business dei dispositivi digitali presso Samsung Electronics. “Samsung continuerà a sviluppare soluzioni di sicurezza e a ottenere nuove certificazioni per garantire che gli utenti possano stare tranquilli quando utilizzano elettrodomestici e servizi di intelligenza artificiale nell’ecosistema Samsung”.

1 Samsung Knox viene applicato a dispositivi selezionati lanciati a partire dal 2018.

2 Disponibile sui siti Web che supportano lo standard FIDO (International Fast Identification Online).

3 Ad agosto 2024.