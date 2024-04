Gli scienziati hanno annunciato che la Terra potrebbe dividersi in due parti e hanno allertato i residenti: dove si verificherà la rottura

Gli scienziati lo hanno avvertito Pianeta Terra Può essere diviso in due partiQuesto è secondo uno studio condotto dai ricercatori di Fondazione nazionale per la scienza. Gli esperti hanno analizzato il movimento Placche tettoniche Ha avvertito che il disastro potrebbe essere imminente.

I ricercatori hanno esaminato quelli che giurano AsiaCiò è dovuto al movimento e al rischio rappresentato dai segni che hanno visto in me Terracausato dalla litosfera, che è “Litosfera“che costituisce Guscio esterno durodi cui fa parte Terra.

Cosa sono le placche tettoniche?

Las Placche tettoniche Oppure, come lo chiamava, Placche litosferichesono grandi frammenti in quale Giura La litosfera terrestre. Riguarda Lo strato esterno del pianetaChe comprende la crosta e la parte superiore di quello che viene chiamato mantello terrestre.

Va notato che l'attività sismica e vulcanica, oltre all'attività montuosa, è concentrata sui suoi bordi. Analizzando tutte queste informazioni, gli scienziati hanno preparato uno studio intitolato: “Rottura e delaminazione del mantello litosferico indiano durante la subduzione delle placche piane“.

Secondo quanto si può verificare e quanto riflettono gli esperti nello studio, questo sta accadendo Un fenomeno speciale nella catena montuosa dell'Himaya situata in Tibet. quei quadri, India ed EurasiaPotrebbe verificarsi una collisione tra di loro e, di conseguenza, si verificherà una disconnessione tra di loro.

Questo è stato tradotto come un forte presagio in precedenza La crosta terrestre si sta squarciando In A metà. Ed è proprio la regione indù che finirà per spaccarsi a metà, nella sua parte più profonda.

Va notato che le rotture si formano verticalmente, ma in questo caso gli esperti avvertono che si verificheranno nella direzione opposta, cioè in larghezza. Le placche tettoniche affondano nella superficie terrestre a una profondità di circa 33 chilometri, il che può produrre terremoti.