Gli smartphone Android avranno una funzione Walkie Talkie.

Le persone hanno capito come sostituire le costose comunicazioni satellitari. Offrono messaggi di emergenza Bluetooth gratuiti. Ecco come funziona questa tecnologia.

In Cina Vivo ha tenuto una presentazione in cui ha parlato della sua nuova tecnologia wireless. Funziona tramite Bluetooth e può trasferire dati fino a una distanza di 1500 metri. Il primo smartphone a supportare la funzionalità di lunga distanza sarà l’ammiraglia Vivo X200.

Questa tecnologia consente la trasmissione di informazioni su una distanza massima di 1,5 chilometri in aree aperte tra due telefoni. Gli utenti potranno scambiarsi messaggi vocali e di testo utilizzando il nuovo protocollo. Allo stesso tempo, la connessione sarà gratuita e non utilizzerà Internet mobile.

È importante capire che l’innovazione non riguarda le comunicazioni satellitari. E’ come un discorso alla radio. Agli utenti viene offerto di utilizzare questa funzione per inviare messaggi urgenti ad altre persone in luoghi in cui le torri cellulari non sono accessibili.

La tecnologia Bluetooth supporta anche la ritrasmissione durante il trasferimento dei dati. Ciò significa che il mittente può inviare un messaggio allo smartphone più vicino e quest’ultimo invierà un messaggio crittografato al telefono del destinatario finale. Di conseguenza, la distanza massima di comunicazione aumenta da 1,5 a 3 km.

Intendiamoci, la funzione ‘walkie talkie’ degli smartphone non è stata inventata da Vivo. È stato sviluppato da MediaTek e implementato nel processore MediaTek Dimensity 9400, che uscirà nel 2024. Molto probabilmente a ottobre tutti i telefoni Android dotati di questo chip saranno inoltre in grado di inviare messaggi tramite Bluetooth senza connettersi alla rete cellulare. Vivo X200 è il primo smartphone con il processore Dimensity 9400 Il dispositivo verrà consegnato il 14 ottobre.