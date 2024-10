Gli Stati Uniti schierano il sistema di difesa missilistico THAAD e le forze in Israele |

Il Pentagono ha annunciato che gli Stati Uniti invieranno un avanzato sistema antimissile a Israele, mentre l’amministrazione del presidente Joe Biden continua a fornire un sostegno “costante” a uno dei suoi alleati più importanti nel contesto dell’escalation delle tensioni con l’Iran.

Il Pentagono ha dichiarato domenica che il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha autorizzato lo spiegamento di “torri di difesa missilistica ad alta quota (THAAD) e personale militare statunitense associato” in Israele per contribuire a rafforzare le capacità di difesa aerea del paese.

Il Pentagono ha dichiarato in una nota: “Il sistema di difesa missilistica THAAD rafforzerà il sistema di difesa aerea integrato di Israele”, aggiungendo: “Questa azione evidenzia il forte impegno degli Stati Uniti nel difendere Israele e proteggere gli americani in Israele dagli attacchi missilistici balistici iraniani”.

Meno di due settimane fa, il 1° ottobre, l’Iran ha lanciato diversi missili contro Israele in risposta all’assassinio dei leader di Hamas e Hezbollah e di un generale iraniano.

I leader israeliani, incluso il primo ministro Benjamin Netanyahu, hanno promesso di rispondere, sollevando il timore che il Medio Oriente possa scivolare in una guerra regionale totale.

All’inizio di questo mese, Biden aveva consigliato a Israele di non attaccare gli impianti nucleari o i giacimenti petroliferi iraniani, ma in passato il governo israeliano ha ripetutamente ignorato gli avvertimenti pubblici del presidente degli Stati Uniti.

Non è chiaro quando il sistema americano THAAD verrà utilizzato in Israele. Un anonimo funzionario americano ha detto a CBS News che “circa 100 soldati” si dirigeranno in Israele.

Domenica scorsa, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi aveva avvertito che Washington stava “mettendo in pericolo la vita delle forze iraniane inviando forze iraniane a utilizzare i sistemi missilistici americani in Israele”.

Araqchi ha scritto sui social media: “Anche se negli ultimi giorni abbiamo compiuto enormi sforzi per contenere la guerra totale nella nostra regione, chiarisco che non abbiamo linee rosse nel difendere il nostro popolo e i nostri interessi”.

Mentre gli Stati Uniti hanno affermato di sostenere la diplomazia e di calmare le tensioni nella regione, i critici sottolineano il costante sostegno militare e diplomatico di Washington a Israele.

Gli Stati Uniti forniscono ogni anno almeno 3,8 miliardi di dollari in aiuti militari a Israele, e l’amministrazione Biden ha approvato 14 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi al suo alleato da quando l’esercito israeliano ha iniziato la guerra nella Striscia di Gaza lo scorso ottobre.

Israele ha recentemente ampliato la sua campagna di bombardamenti in Libano dopo mesi di combattimenti con Hezbollah al confine israelo-libanese.

Tuttavia, l’amministrazione Biden ha resistito alle richieste di sospendere i trasferimenti di armi a Israele nel tentativo di fare pressione su Israele affinché ponesse fine alle sue guerre a Gaza e in Libano, nonostante le crescenti preoccupazioni sull’espansione della guerra.

Marwan Bishara, capo analista politico di Al Jazeera, ha affermato che “non c’è dubbio” che l’annuncio di domenica di Washington dello spiegamento del sistema THAAD aggraverebbe ulteriormente le tensioni regionali.

“Non sono sicuro se il presidente Biden stia camminando come un sonnambulo verso un’altra guerra regionale o se stia tenendo gli occhi aperti mentre intensifica la guerra”, ha detto Bishara.

Israele utilizza già tre sistemi di difesa missilistica integrati per intercettare razzi e missili lanciati contro il paese.

Ma Mike Hanna di Al Jazeera ha riferito da Washington, D.C., che il sistema THAAD che gli Stati Uniti schiereranno in Israele ha una portata più lunga rispetto ad altri sistemi e rappresenta “un altro passo avanti”.

“Altrettanto importante è il fatto che il sistema THAAD è molto complesso e richiede 94 membri del personale addestrato per funzionare, e queste persone saranno soldati americani”, ha detto Hanna.

Ha aggiunto: “Questo è un sistema che viene implementato e rappresenta un passo importante nel sostegno americano a Israele mentre la crisi continua”.

Parlando ad Al Jazeera, l’analista militare Elijah Magnier ha affermato di ritenere che l’annuncio del THAAD significhi che un previsto attacco israeliano all’Iran “non è imminente” perché Israele vuole costruire un sistema di difesa missilistica prima di qualsiasi attacco, il che probabilmente porterebbe l’Iran ad attaccare nuovamente Israele. .

Domenica il Pentagono ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano precedentemente schierato il sistema di difesa missilistica THAAD in Israele nel 2019 per esercitazioni di addestramento e difesa aerea.

Dopo che Hamas ha attaccato il sud di Israele il 7 ottobre dello scorso anno, Biden ha anche ordinato ai militari di inviare una nave da guerra in Medio Oriente per “difendere le forze e gli interessi americani nella regione”.