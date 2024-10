Cartella Zeitung consulente

WhatsApp sta deprecando una vecchia app. Gli utenti dovranno passare alla nuova versione entro la fine di ottobre, altrimenti perderanno l’accesso alle proprie chat.

Dortmund – nelle vicinanze C’è un’altra modifica a WhatsApp. Chi utilizza l’app desktop del popolare programma di messaggistica dovrà presto passare a una nuova versione. Motivo: WhatsApp ha interrotto la sua precedente applicazione basata su “Electron”. Se non cambi in tempo, perderai l’accesso al messenger, ho menzionato RUHR24.de.

WhatsApp sta lanciando l’app: gli utenti dovrebbero cambiare a ottobre

La scadenza è breve: da fine ottobre 2024 la vecchia app non sarà più supportata. Agli utenti restano solo poche settimane per installare la nuova versione, che si basa sul framework Catalyst. Tuttavia, secondo gli esperti, solo gli utenti Apple che utilizzano l’app su un MacBook sono interessati dal cambiamento WABetaInfo Scrive.

Electron si è rivelato uno strumento utile perché funziona con tecnologie web come JavaScript e funziona su diversi sistemi operativi. Tuttavia, ormai è obsoleto. Quindi WhatsApp sta tirando la corda Dipende dalla tecnologia del catalizzatore.

Catalyst è un framework di Apple che rende più semplice per gli sviluppatori portare le app dell’iPad sul Mac. Con la nuova versione, WhatsApp promette prestazioni migliori, maggiore integrazione di sistema e minor consumo di risorse. Nel complesso, l’app dovrebbe funzionare in modo più fluido e veloce, come nel caso di WABetaInfo chiamato.

Chiunque utilizzi l’app desktop WhatsApp su Mac dovrà passare alla nuova versione per continuare a ricevere e inviare messaggi. Non preoccuparti: tutte le tue chat e i tuoi contatti verranno conservati se cambierai al momento giusto. La nuova applicazione può essere facilmente scaricata dall’applicazione ufficiale Sito web di WhatsApp Può essere scaricato.

Nuova versione desktop di WhatsApp: mancano ancora alcune funzioni

Ma c’è un problema. Alcune funzionalità della vecchia versione, come la scheda Community e i Canali, non sono ancora disponibili nella nuova versione. Tuttavia, WhatsApp promette queste funzionalità nei futuri aggiornamenti Per consegnare.

In passato Electron costituiva la base tecnica dell’applicazione desktop WhatsApp. Ha consentito agli sviluppatori di creare applicazioni per diverse piattaforme utilizzando un solo codice. Pratico, ma non sempre ottimale in termini di velocità e integrazione di sistema.

Catalyst, d’altra parte, è progettato specificamente per i dispositivi Apple. Garantisce che l’app utilizzi meglio le funzionalità specifiche di macOS e funzioni complessivamente in modo più efficiente in termini di risorse. Per gli utenti, ciò significa: minore consumo di memoria, tempi di risposta più rapidi e utilizzo più stabile.

Gli utenti di WhatsApp devono cambiare: la scadenza scade a ottobre

Passare alla nuova app WhatsApp su Mac è inevitabile. Se dalla fine di ottobre vuoi continuare a utilizzare WhatsApp sul tuo desktop, installa subito la nuova app Catalyst.

Per la maggior parte degli utenti il ​​passaggio dovrebbe valerne la pena, poiché l’app è più veloce e più adatta a macOS. Mancano ancora alcune piccole funzioni, ma verranno aggiunte presto.

