Google continua a offrire supporto per più account affiancati

L’app Google Keep su tablet e dispositivi pieghevoli Android è Ottenere Supporto per più account quando sono aperte due istanze dell’app.

L’anno scorso, Google Keep sui dispositivi con schermo più grande ha acquisito la possibilità di aprire una seconda copia dell’app in modalità schermo diviso. Ciò ti consente di visualizzare due note contemporaneamente.

Il supporto multiistanza è ora combinato con il supporto multiaccount. Ciò ti consente di aprire un account sul lato sinistro dello schermo e un altro su quello destro.

Per trarne vantaggio, seleziona Nota dalla schermata Home > Menu completo > Apri in una nuova finestra > Tocca la freccia indietro nell’angolo in alto a destra per tornare alla schermata Home > Cambia account. In generale, accedere a un altro account è un processo difficile. Non puoi utilizzare il menu multitasking recente in Sistema > Dividi per selezionare Google Keep (“Questa app può essere aperta solo in una finestra”).

L’apertura di due finestre affiancate ti dà una visione migliore delle tue note e ti offre più modi per lavorare, visualizzare e organizzare i tuoi contenuti su più account

“Questa funzionalità è disponibile per tutti i clienti di Google Workspace, i singoli abbonati a Workspace e gli utenti con Account Google personali.” Ora è disponibile con la versione 5.24.242.03.90 dell’app.

