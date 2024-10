Google lancia il circuito UPI in India: come usarlo?

Alcune settimane fa, Google Inc. GooglePaga Dipartimento dell’UBI È stata introdotta una nuova funzionalità UPI chiamata Through this, le persone che non hanno un conto bancario o sono riluttanti a utilizzare il sistema di pagamento digitale possono effettuare transazioni UPI utilizzando i conti dei loro familiari o amici che utilizzano UPI. Google ha affermato che questa funzionalità verrà presto distribuita agli utenti di Google Pay.

Offerto da Google in collaborazione con la National Payments Corporation of India. L’obiettivo è attirare coloro che fanno affidamento esclusivamente sul contante verso il sistema di pagamento digitale.

Ogni giorno in India, gli utenti UPI inviano e ricevono miliardi di rupie in luoghi diversi come villaggi e città. Il numero di transazioni UPI aumenta di giorno in giorno. Vale la pena notare che la maggior parte delle persone in India utilizza l’UPI, sia individui che uomini d’affari. In questo contesto è stata introdotta questa funzionalità.

Dipartimento UBI:

UPI Circle di Google Pay consente agli utenti UPI di condividere l’accesso al proprio account UPI con familiari o amici non UPI. Con questo, possono effettuare pagamenti dall’account utente UPI. UPI Circle è un’ottima soluzione soprattutto per coloro che non hanno un conto bancario o trovano difficile la gestione dei pagamenti digitali.

In questo caso la persona che dispone di un account UPI è nota come utente principale e la persona che ottiene l’accesso a UPI Circle è nota come utente secondario.

Gli utenti possono utilizzare UPI Circle in due modi: Gli utenti possono utilizzare la funzione UPI Circle in due modi. La prima è la delega completa e la seconda è la delega parziale.

Autorizzazione completa: In questa fase secondaria, gli utenti possono inviare denaro volontariamente. Non richiede alcuna autorizzazione da parte dell’utente principale. Ma l’utente principale può decidere quale sia il massimo. Gli utenti secondari possono trasferire un massimo di Rs.15.000 al mese.

Delega parziale: In questa modalità, ogni transazione eseguita dagli utenti secondari richiede l’approvazione dell’utente primario. In questo caso, il controllo completo della transazione spetta all’utente principale. Nessuna transazione può essere effettuata senza la sua approvazione.

Secondo Google, UPI Circle aiuterà gli anziani e coloro che dipendono dai pagamenti UPI. L’utente secondario non può effettuare alcuna transazione entro i primi 30 minuti dopo che l’utente primario ha connesso l’utente secondario al circuito UPI.

Come utilizzare il circuito UPI? –

Gli utenti Android e Apple iOS possono utilizzarlo. Tuttavia, gli utenti possono verificare se possono utilizzare questa funzionalità solo aggiornando l’app. Perché richiede l’accesso all’applicazione. Se questa funzionalità viene fornita agli utenti…