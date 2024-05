Google Wallet elimina il supporto per le versioni precedenti del sistema operativo Android e Wear

A partire dal mese prossimo, Google aumenterà la versione minima del sistema operativo per Wallet sui dispositivi Android e Wear OS citando la sicurezza come motivo.

secondo Nuovo documento di sostegno, “Google Wallet richiederà Android 9 o versione successiva sul tuo telefono e Wear OS 2.x o versione successiva sul tuo smartwatch” il 10 giugno. Per quanto riguarda il motivo per cui si è verificata questa versione, Google Wallet afferma che “gli aggiornamenti di sicurezza non sono disponibili per le versioni Android inferiori alla 9”.

Per contribuire a mantenere le funzionalità di Wallet, come le transazioni tocca-per-pagare, più sicure, dobbiamo essere in grado di inviare aggiornamenti di sicurezza al tuo dispositivo.

scorso Pagina di aiuto, che non è stato ancora aggiornato, elenca Android 7.0 come requisito. Quando Google Wallet è stato rilasciato nel 2022 (in sostituzione dell’app Google Pay), era incluso Android 5.0.

Pertanto, gli utenti Android Nougat (2016: 7.0, 7.1) e Oreo (2017: 8.0, 8.1) sono interessati. Secondo Android Studio, Android 9 Pie (a ottobre 2023) ha un’implementazione cumulativa dell’86,4%.

Nel frattempo, al momento del lancio, Wear OS 2 era basato su Android 8.0 Oreo, ma è stato successivamente aggiornato ad Android 9.0 Pie.

Google Wallet/Pay è fornito da Google Play Services. L’ultima volta che Google ha interrotto il supporto per Play Services è stato nell’agosto 2023 per Android 4.4 KitKat.

Ulteriori informazioni su Google Wallet: