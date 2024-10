Grandi sconti per il festival indiano su Amazon: offerte speciali Diwali su Philips, dispositivi per la cura degli uomini MI e altro ancora

Elenco delle migliori offerte sui dispositivi per la toelettatura maschile:



È tempo di preparare le luci del Diwali e altre decorazioni perché la festa delle luci è proprio dietro l’angolo. Per rendere i festeggiamenti ancora più divertenti, Amazon propone sconti imperdibili su tutte le categorie di prodotti come cellulari, elettronica, beni di prima necessità, cosmetici e tanto altro.Nell’articolo di oggi discuteremo delle migliori offerte che Amazon Great Indian Festival Sale ha da offrire su una vasta gamma di dispositivi per la toelettatura maschile. Dai regolabarba agli strumenti per la cura del corpo fino ai regolabarba tutto-in-uno, c’è molto da esplorare durante i saldi in corso. Quindi, prendi il tuo telefono e approfitta di queste fantastiche occasioni e offerte prima che sia troppo tardi.

Maggiori informazioni sulle altre vendite del Grande Festival Indiano di Amazon 2024 su I prodotti più popolari pagina. Nel frattempo, dai un’occhiata al nostro elenco delle migliori offerte sui dispositivi per la toelettatura da uomo di seguito:

1. Rifinitore per peli del naso, delle orecchie e del viso Panasonic



Appositamente progettato per naso, orecchie, barba e sopracciglia, questo rifinitore Panasonic è dotato di lame a doppio taglio per rimuovere efficacemente i peli superflui. Questi in acciaio inossidabile sono ipoallergenici e rimuovono i peli senza irritare la pelle. Il suo sistema di micro-vuoto raccoglie i peli rimossi e garantisce una facile pulizia. Il rifinitore è completamente impermeabile e lavabile al 100% per una facile pulizia.

Caratteristiche-



Materiale lama: acciaio inossidabile

Alimentazione: funzionamento a batteria

Dimensioni: 15,2 x 2,5 x 5,1 cm

Peso: 108 grammi

Cosa è incluso- trimmer

2. Kit per toelettatura MI Pro



Se stai cercando un caricabatterie all-in-one, dovresti procurarti il ​​MI Grooming Kit Pro. Viene fornito con più testine e pettini che lo rendono perfetto per la cura di tutto il corpo. Funziona con una batteria ricaricabile e fornisce 90 minuti di autonomia con una singola carica completa. La cosa migliore di questo strumento per la cura del corpo è che è completamente lavabile, il che significa che puoi pulirlo facilmente sotto la doccia. Non dimenticare la modalità Viaggio che aiuta a risparmiare batteria mentre sei in movimento.

Caratteristiche-



Materiale lama: acciaio inossidabile

Materiale del corpo: acrilonitrile butadiene stirene

Alimentazione: funzionamento a batteria

Dimensioni: 3,7 x 3,8 x 15,3 cm

Peso: 280 grammi

Cosa è incluso- Trimmer e accessori multipli

3. Set per la cura personale MI Xiaomi



Uno dei migliori kit per la toelettatura da uomo su Amazon, il kit per la toelettatura MI Xiaomi è disponibile con un enorme sconto fino al 55%; Ti aiuta a prenderti cura del tuo corpo, barba, naso e orecchie con l’aiuto dei suoi molteplici pettini e lame. Le 40 impostazioni di lunghezza regolabili ti consentono di provare look diversi comodamente da casa tua. Questo strumento per la toelettatura è dotato di un indicatore LED della batteria per rimanere sempre al passo con il gioco. Ricorda che il suo corpo è adatto ai viaggi e può essere facilmente trasportato ovunque tu vada con l’aiuto della sua borsa.

Caratteristiche-



Materiale lama: acciaio inossidabile

Alimentazione: funzionamento a batteria

Dimensioni: 3,7 x 3,8 x 15,3 cm

Peso: 340 grammi

Colore: nero

Cosa è incluso- Pettini per barba, Tagliapeli per naso e orecchie, Lama di precisione, Lama a U e per rifinitura, Cavo

4. Tagliacapelli tutto in uno Philips



Posizionato come il rifinitore da uomo numero 1 in India, il rasoio Philips All-in-One garantisce la rimozione dei peli in una sola volta da viso, corpo, naso e ascelle. È dotato di lame autoaffilanti che rimangono come nuove anche dopo un uso prolungato. Il rifinitore Philips funziona con una batteria ricaricabile e offre 60 minuti di autonomia con una singola carica.

Caratteristiche-



Materiale lama: acciaio inossidabile

Materiale del corpo: plastica

Alimentazione: funzionamento a batteria

Dimensioni: 29,1 x 15,1 x 23,8 cm

Peso: 740 grammi

Colore: nero

Cosa è incluso- Rifinitore, 7 pettini, borsa, rifinitore per peli del naso

5. Macchina per la cura del corpo Philips



Disponibile con un enorme sconto fino al 33% durante i saldi dell’Amazzonia Indian Festival, il Philips Body Groomer è un innovativo dispositivo per la cura della persona che aiuta a rimuovere i peli dal petto, dalle braccia, dalle ascelle, dalle parti intime e dalle gambe. Utilizza la tecnologia di protezione della pelle in cui le sue lame proteggono anche le parti più sensibili del corpo. La cosa migliore di questo dispositivo è che è un rifinitore a due vie che può tagliare facilmente i capelli da qualsiasi direzione. Che tu voglia utilizzarlo sotto la doccia o all’aperto, questo rifinitore Philips sarà il tuo compagno perfetto grazie al suo corpo resistente alla doccia al 100%.

Caratteristiche-



Materiale lama: acciaio inossidabile

Materiale del corpo: plastica

Alimentazione: funzionamento a batteria

Dimensioni: 3,5 x 9 x 21 cm

Peso: 230 grammi

Colore: nero

Cosa è incluso- Modellatore per il corpo

Esplora diversi tipi di trimmer



Ecco un elenco ben curato di dispositivi per la cura della persona da uomo, inclusi rifinitori per naso, orecchie, corpo e barba, per aiutarti a scegliere quello giusto in base alle tue esigenze. I saldi Amazon Great Indian Festival offrono incredibili offerte su questi dispositivi, quindi assicurati di sfruttarli al meglio prima che sia troppo tardi.

1. Rifinitori tutto in uno



2. Rifinitori per naso e orecchie



3. Rifinitori del corpo



4. Regolabarba



Domande frequenti sui saldi Amazon Great Indian Festival 2024

1. Quando inizieranno le vendite del Great Indian Festival di Amazon?



La risposta. Le vendite di Amazon Big Indian Festival sono iniziate il 27 settembre 2024.

2. Sono previsti vantaggi per i membri premium?



La risposta. Sì, i membri Prime ricevono la consegna gratuita in giornata, in un giorno e due giorni sugli articoli idonei. Gli utenti possono anche accedere a Prime Video, musica, giochi e lettura con un abbonamento Prime. Tieni presente che i membri Prime idonei possono guadagnare un rimborso illimitato del 5% su tutti gli acquisti.

3. Sono previsti sconti particolari sui pagamenti con carta?



La risposta. Sì, sono previsti sconti speciali sui pagamenti con carte di credito e debito HDFC, Induslnd, Bank of Baroda e HSBC di cui gli utenti possono avvalersi durante il pagamento. I titolari di carte di credito ICICI Bank ottengono un rimborso del 5% su Amazon Pay. Oltre a questi sconti bancari, c’è anche un cashback del 20% senza valore minimo dell’ordine.