Grave avvertimento da parte della NASA: Internet potrebbe essere interrotto per settimane

Il numero di macchie solari e l’attività solare aumentano durante il massimo solare, ha affermato Jamie Favors, direttore dello Space Weather Program della NASA. Sebbene questo aumento rappresenti un’opportunità per studiare il Sole, avrà un impatto anche sulla Terra. Gli esperti, che non hanno menzionato conseguenze dirette sulle persone, hanno lanciato un avvertimento urgente sull’interruzione di Internet.

La NASA ha riferito che il massimo solare potrebbe continuare per altri 12 mesi. Sebbene questo periodo non abbia un impatto diretto sul mondo, ha un impatto su alcuni dei sistemi che utilizzo. Ciò che più conta per noi è Internet, indispensabile nella nostra vita quotidiana.

Gli eventi meteorologici spaziali più intensi possono essere osservati durante il massimo solare. Una di queste sono le tempeste solari. Le tempeste solari non hanno alcun impatto diretto sugli esseri umani.

Le tempeste solari possono causare forti cambiamenti nel campo magnetico e danneggiare i satelliti. La NASA avverte che anche le reti elettriche potrebbero essere interessate durante questo periodo.

Non si sa quando raggiungerà il suo apice

Gli esperti non possono determinare l’ora esatta in cui il sole raggiungerà il suo picco durante questo periodo attivo. Quel momento di punta sarà determinato a mesi o anni di distanza, ha affermato Talaat, direttore delle operazioni spaziali presso la National Oceanic and Atmospheric Administration.

Oltre a fornire luce e calore alla Terra, sappiamo che il Sole produce un grande campo magnetico in movimento. Questo campo magnetico si inverte completamente circa ogni 11 anni e un nuovo ciclo inizia quando il numero di macchie solari è al minimo.

Internet potrebbe rimanere inattivo per settimane

Nel mezzo del massimo solare, la maggior parte delle macchie solari sono visibili sulla superficie del Sole, ed è durante questo periodo che si verificano gli eventi meteorologici spaziali più intensi. Fortunatamente, le tempeste solari non rappresentano un pericolo diretto per l’uomo, ma possono avere effetti gravi sui sistemi satellitari e sulle reti elettriche della Terra.

Secondo quanto pubblicato dal Daily Mail; Dottore presso il Centro di Eccellenza in Scienze Spaziali IISER di Calcutta, India. Dibyendu Nandy ha anche affermato che durante i periodi in cui le macchie solari sono elevate, le tempeste solari possono causare forti cambiamenti nel campo magnetico e interrompere le reti elettriche. Ha anche avvertito che anche i satelliti nell’orbita terrestre bassa potrebbero essere danneggiati.

Secondo uno studio pubblicato nel 2021, una forte tempesta solare potrebbe paralizzare Internet per settimane. I cavi di comunicazione sottomarini, in particolare, possono essere vulnerabili alle sovratensioni elettromagnetiche. Sebbene i cavi in ​​fibra ottica non siano direttamente interessati da queste fluttuazioni, gli amplificatori di segnale sul cavo potrebbero non funzionare correttamente.

La più grande tempesta solare della storia

La più grande tempesta solare della storia fu l’evento Carrington del 1859. Questo evento paralizzò i sistemi di comunicazione dell’epoca. Se un evento simile accadesse oggi, potrebbe avere effetti devastanti sui moderni sistemi di comunicazione. Nel 1989, una tempesta solare in Quebec fece crollare la rete elettrica e causò un blackout di nove ore in tutta la regione.

Gli scienziati affermano che è difficile determinare il periodo esatto in cui l’energia solare massima raggiunge il suo picco perché questo picco può essere rilevato solo quando l’attività solare inizia a diminuire. Tuttavia, l’elevato numero di macchie solari osservate negli ultimi due anni dimostra che questo periodo è in fase attiva.