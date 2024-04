Grecia-Italia: le qualificazioni agli Europei in diretta TV e trasmesse oggi

L’Italia si ritirerà dal suo girone? Potrete seguire la risposta e la partita contro la Grecia in TV e in diretta. Target spiega come.

Nel Gruppo 10 delle qualificazioni agli Europei, Grecia e Italia si affrontano questa sera e sono quindi attualmente al secondo e primo posto. Il gioco inizia 20:45 allo stadio Oaka Spyros Louis di Atene.

Questa potrebbe essere la terza vittoria nella terza partita per la squadra italiana, che ha segnato tre punti due volte contro Liechtenstein e Finlandia (6:0, 2:0). Tuttavia, la Grecia, che attualmente ha quattro punti, potrebbe battere gli italiani con una vittoria.

Goal spiega dove verrà trasmessa in diretta la partita di qualificazione agli Europei tra Grecia e Italia. Riceverai tutte le informazioni sulle trasmissioni TV, le dirette e le formazioni.

Grecia-Italia: dati partita qualificazioni agli Europei

Grecia-Italia: oggi in TV verrà trasmessa la partita di qualificazione agli Europei?

Anche se le partite della nazionale tedesca vengono trasmesse in chiaro, raramente ci sono partite senza la partecipazione tedesca. Vi sveliamo come si presenta la trasmissione televisiva Grecia-Italia.

Grecia-Italia in TV gratuita?

Nonostante i grandi ritiri collettivi in ​​Germania, sia per la squadra italiana che per quella greca, La partita non verrà trasmessa in televisione in chiaro.

Nessuna delle emittenti in chiaro in Germania ha i diritti di trasmettere la partita.

La partita Grecia-Italia verrà trasmessa in pay tv?

Se la TV gratuita non offre lo streaming, la pay TV lo fa cielo Spesso è il prossimo punto di riferimento per lo streaming live. Tuttavia, le partite internazionali non vengono mostrate lì.

Grecia-Italia, quindi, non è trasmessa sulle pay tv Quindi non su nessuna emittente televisiva tedesca. Nella sezione successiva spiegheremo come continuare a giocare sulla TV.

Grecia vs Italia: segui le qualificazioni agli Europei in diretta oggi: come funziona?

Adesso la buona notizia: è possibile vedere la partita Grecia-Italia in diretta e per intero! Servizio di streaming DAZN mostra tutte le partite di qualificazione agli Europei. In programma anche la partita di oggi tra “The Azzurri” (tedesco: Azurblauen) e “To Pirateco” (tedesco: Pirate Ship).

La trasmissione inizia pochi minuti prima del calcio d'inizio (poco prima delle 20:45) con il commentatore Robin Zimmermann e l'esperto italiano Christian Bernhard. Per poter vedere la partita in streaming non dovrete fare altro che accedere alla piattaforma DAZN.

Grecia-Italia: DAZN vi propone gli highlights della partita di qualificazione

Se vi siete persi la diretta di questa sera, possiamo tranquillizzarvi. Con un abbonamento DAZN puoi accedere in qualsiasi momento e rivedere gli highlights delle partite quando vuoi.

La clip in evidenza sarà disponibile sulla piattaforma pochi minuti dopo il fischio finale. Puoi anche accedere allo streaming live completo se desideri guardare tutti i 90 minuti.

Grecia-Italia: il gol deciderà il punteggio

Se non hai accesso all'animazione, puoi Obiettivo Partire. Puoi trovarne uno qui Indicatore del punteggio per non perdere nessuna scena importante del gioco.

L'indicatore ti informa su goal, assist, sostituzioni e cartellini. Basta seguire questo collegamento.

Grecia-Italia: le formazioni delle squadre per la partita di qualificazione agli Europei

La composizione delle due squadre sarà quindi:

Italia: Sirigu – Florenzi, Bonucci, Chiellini (Capitano), Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Belotti, Insigne.

Grecia: Barkas – Siovas, Manolas, Papastathopoulos (Capitano) – Samaris, Zika, Corbellis, Fortunis, Staphylidis – Masouras, Kolovos

