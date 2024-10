Secondo i media, tutto si sta muovendo verso il fatto che nel prossimo futuro il “congelamento” sarà l’esito più probabile della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Molti diplomatici e analisti ritengono che l’esito più probabile della guerra in Ucraina nel prossimo futuro sia un accordo per congelare temporaneamente il conflitto “lungo una linea ancora indefinita”, ha scritto. New York Times.

L’articolo diceva anche che affinché il cessate il fuoco possa reggere, il dittatore del Cremlino Vladimir Putin deve essere “convinto” di non poter conquistare più territorio.

“Sentiamo sempre più spesso a Washington e in Europa che è irragionevole per Kiev aspettarsi di restituire il 100% del suo territorio, e gli ucraini stanno cominciando a capirlo”, ha affermato Camille Grand, ex segretario generale aggiunto della NATO ed esperto di difesa in Washington. Consiglio europeo per le relazioni estere.

Secondo lei, gli ucraini potranno fare i conti ancora per qualche tempo con l’occupazione russa di alcune regioni, ma “per questo è necessario smilitarizzare la linea del fronte”. Grand ritiene che gli ucraini allora vorranno “maggiori garanzie di sicurezza” per evitare che la Russia riprenda la guerra entro cinque anni.

Inoltre, i media indicano che l’esercito ucraino è deluso dagli Stati Uniti e dagli altri alleati occidentali. Un pilota di droni della 57a Brigata con il nominativo “Frejat” ha dichiarato in un’intervista alla pubblicazione che gli piacerebbe vedere l’attuale linea del fronte congelata perché gli ucraini non potrebbero sconfiggere i russi “solo con pale e mitragliatrici”. Ha anche incolpato l’Unione Europea e gli Stati Uniti per non aver fornito più armi a guida di precisione.

Il materiale menziona anche il volontario Evgeny Tuzov, il quale ha affermato che l’Occidente è concentrato sull’”indebolimento della Russia” piuttosto che sull’aiutare l’Ucraina a vincere:

“Presto, potrebbe non esserci più nessuno che userà le armi che ci danno, perché tutto ciò che i nostri partner occidentali vogliono è che combattiamo fino all’ultimo ucraino”.

Guerra in Ucraina – altre notizie

L’UNIAN ha precedentemente riferito che la situazione è difficile, ma che l’Ucraina deve sopravvivere per avere voce in capitolo nei negoziati. Tuttavia, è molto difficile fare previsioni e previsioni per il futuro, ha affermato il maggiore generale Dmitry Marchenko.

Inoltre, il deputato del popolo ha sottolineato i principali problemi in Ucraina. Ma ha anche sottolineato che le affermazioni secondo cui l’Ucraina ha perso sul campo di battaglia non sono vere, perché la Russia semplicemente “ha l’iniziativa e il vantaggio”.

