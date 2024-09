Ha vinto la lotteria 14 volte con la formula che ha trovato! Hai fatto la storia… – Mediabar

La nascita di una leggenda dello sport

In una fredda sera di febbraio del 1992, una normale estrazione della lotteria della Virginia fu testimone di un evento inaspettato.

Quando i vincitori dei numeri 8, 11, 13, 15, 19 e 20 furono annunciati per l’estrazione, quello che sembrava un evento normale si trasformò in uno straordinario successo poiché una persona non solo vinse il jackpot da 27 milioni di dollari, ma vinse anche sei secondi. Premi, 132 terzi premi e 135.000 premi secondari.

Questo successo era troppo sistematico per essere attribuito solo alla fortuna.

Stefan Mandel: Il viaggio di un filosofo matematico

Stefan Mandel è passato alla storia come un sedicente “filosofo matematico”, vincendo la lotteria 14 volte.

Mandel portò al massimo la sua avventura, iniziata nell’affascinante e stimolante mondo della matematica nella Romania comunista, con il metodo del “focus combinatorio” da lui sviluppato.

Algoritmo vincente: semplice ma efficace

Il metodo di Mandel era abbastanza semplice da poter essere calcolato da qualsiasi studente di matematica delle scuole superiori. Il primo passo è stato determinare il numero totale di tutte le combinazioni possibili.

Ad esempio, in una lotteria che richiede di indovinare correttamente sei numeri su 40, questo numero ha raggiunto 3.838.380 combinazioni. Mandel parteciperà alla lotteria solo quando il jackpot sarà superiore al doppio di quel numero; Ciò garantirebbe che l’investimento avesse un valore sufficiente a compensare i rischi.

Creare una rete vincente

Acquistando i biglietti della lotteria per quasi tutte le combinazioni possibili, Mandel riusciva a vincere quasi ogni volta utilizzando diversi aiutanti.

Ha ottenuto la sua prima grande vincita partecipando ad una piccola lotteria romana con quattro suoi amici, dopo di che ha costantemente migliorato il suo sistema.

Fine di un’era

La strategia di Mandel raggiunse il suo apice negli anni ’80, soprattutto in Australia nel 1986, quando guadagnò 1,1 milioni di dollari.

Tuttavia, le autorità hanno notato questa scappatoia e l’hanno colmata modificando le leggi sul gioco d’azzardo in molti paesi, in particolare in Australia, impedendo a una persona di acquistare tutte le possibili combinazioni della lotteria.

Questa storia non mette in luce solo la fortuna, ma anche il ruolo della matematica nel realizzare grandi sogni. Stefan Mandel è entrato nella storia come uno dei vincitori della lotteria più interessanti di tutti i tempi, realizzando l’impossibile.