Halloween sta arrivando; Le 13 destinazioni turistiche più spaventose d’Europa

Sedlec, Repubblica Ceca

A circa 80 chilometri da Praga si trova un luogo separato, come dalla terra: l’ossario di Sedlec. È decorato con le ossa di circa 50.000 persone e dovrebbe essere visitato ad Halloween, afferma all-that-is-interesting.com. Praga è anche una meta turistica attrattiva tutto l’anno, ma è proprio nel giorno di Halloween che si respira un’atmosfera magica, misteriosa e suggestiva. La città gotica, con la sua splendida architettura, con strade ed edifici dall’aria medievale e misteriose alcove, può offrire intense sensazioni di Halloween, soprattutto se l’Antico Cimitero Ebraico, il Museo degli Strumenti di Tortura Medievali, il Museo dei Fantasmi e delle Leggende, e si visitano Stranamente il Ponte Carlo con le sue statue e il centro storico, secondo travelaway.me, si riferisce ad Agerpres.

Catacombe a Parigi, Francia

La Città dell’Amore assume un nuovo significato ad Halloween, essendo il luogo perfetto per visitare il cuore del mistero e dell’oscurità: le catacombe. Situato nelle viscere della città, qui si trova anche l’ossario (l’Ossuaire Municipal), un vero e proprio cimitero sotterraneo dove sono ospitate le spoglie di sei milioni di persone.

Il tour dura 45 minuti e copre circa due chilometri di tunnel ed è la perfetta esperienza di Halloween, consiglia Independent.ie.

Castello di Orava, Slovacchia

Il concorrente del famoso Castello di Bran nel nostro paese, che occupa il primo posto nella maggior parte delle liste di proposte per una festa di Halloween destinata agli stranieri, è il Castello di Orava in Slovacchia. Questo perché molte scene del famoso film classico “Nosferatu” del regista Friedrich Wilhelm Murnau furono girate nel 1922.

Pertanto, è una garanzia indiscutibile che questa selezione è una delle più spaventose d’Europa, secondo il sito Europeanbestdestinations.com.

Il bunker di Hitler a Berlino, in Germania

Berlino è una capitale meravigliosa in superficie, ma nel profondo è piena di segreti. Tra questi c’è la rete di bunker costruita da Hitler, una piccola città sotterranea che avrebbe potuto ospitare decine di migliaia di persone durante i bombardamenti e che oggi può essere visitata da turisti attratti da luoghi contenenti pipistrelli, ragnatele e forse anche fantasmi, come descritto dall’Independent .cioè.

Venezia, Italia

Particolarmente favorita durante il famoso Carnevale annuale, dove abbondano romanticismo e intrighi amorosi, Venezia ha ancora molto da offrire anche ad Halloween. I suoi antichi edifici, l’atmosfera esotica dei canali dopo il tramonto, l’abbondanza di ombre proiettate sull’acqua al chiaro di luna e la splendida architettura sono tutti perfetti per l’occasione. Inoltre, le maschere e i balli in maschera sono la “specialità della casa”.

Non è un caso che l’originaria città italiana sia considerata una delle città più spaventose d’Europa nel giorno di Halloween, secondo Europeanbestdestinations.com.

Barcellona, ​​Spagna

Esuberanza, feste audaci, multiculturalismo, tradizioni, feste all’aria aperta, fiere, maschere, zucche intagliate e, soprattutto, architettura gotica. Ecco le cose che attirano Barcellona per molti turisti di Halloween. Inoltre, il 1° novembre, la capitale catalana celebra la Festa della Castagna – La Castañada e il Giorno dei Morti messicano (Dia de los Muertos), nota travelaway.me.

Qui si trova anche la Cattedrale di Santa Eulàlia (Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia), dove decine di bambini e profughi furono uccisi durante i bombardamenti. Secondo la leggenda, secondo autoeurope.com, in questo luogo si possono ancora sentire le loro urla.

Collina delle Croci a Siauliai, Lituania

La collina lituana, che conta almeno 100.000 croci (secondo alcune stime addirittura 500.000), è una delle attrazioni più strane d’Europa, ed è perfetta per Halloween. Ma solo come immagine e non come carica negativa, perché il luogo è simbolo della sopravvivenza dei cattolici di questo Paese, minacciati dalla Chiesa ortodossa russa nel XIX secolo e dal comunismo nel XX secolo e che hanno fatto pellegrinaggi qui dal 1830, secondo all-that-is-interesting.com. Nel 1993, Papa Giovanni Paolo II visitò e dichiarò la Collina delle Croci un luogo di pace, amore e sacrificio.

Londra, Gran Bretagna

Oggi Londra è una capitale luminosa e attraente, con un passato ricco di storia, intrighi e mistero, come testimoniano antichi palazzi, misteriosi sotterranei, chiese dal fascino spettrale, cimiteri ricchi di storie e strade i cui echi rimangono ancora intatti. E se le ruote dei carri e gli zoccoli dei cavalli. Qui si trova anche il luogo considerato uno dei più infestati al mondo, dove sono avvenuti molti delitti, tra cui quello di Jack lo Squartatore, e gli organizzatori dell’evento sanno benissimo come approfittare di tutto questo il 31 ottobre, poiché sottolineano looknwalk.Information.

Cripta dei Cappuccini a Roma, Italia

La Cripta dei Cappuccini a Roma, situata sotto la chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini, ospita gli scheletri di 4.000 monaci, che sono stati trasformati in oggetti decorativi, secondo looknwalk.info.

Edimburgo, Scozia

Forse non c’è altra città medievale al mondo che sia più vicina, da un punto di vista tradizionale, ad Halloween di Edimburgo. Le sue antiche strade riecheggiano ancora la festa celtica di Samhain, il fondamento della festa pagana, e i fantasmi sembrano sorgere dietro ogni angolo.

Ci sono attrazioni per tutti i gusti, dai bar che organizzano feste a tema a castelli, cripte ed edifici in cui sono state segnalate attività paranormali nel corso della storia, secondo travelaway.me.

Dublino, Irlanda

Come Edimburgo, Dublino ha un fascino speciale per Halloween. Da migliaia di lanterne di zucca intagliate a numerosi eventi, la città è piena di sfilate, carnevali e antiche usanze alla vigilia delle vacanze, scrive travelaway.me. Vengono proiettati anche film dell’orrore, organizzati fuochi d’artificio, ma anche visite guidate per cacciatori di fantasmi dilettanti, riferisce looknwalk.info.

Parco dei Mostri, Bomarzo, Italia

Il Parco dei Mostri di Bomarzo, situato a circa 110 chilometri da Roma, è una meta molto ambita per Halloween. È un luogo enorme e imponente, simbolo del Rinascimento in Italia, e pieno di statue orribili sparse per il parco raffiguranti vari mostri, il che fa solo bene a una ricca immaginazione. Quindi è una terra perfetta, mitica e meravigliosa, consigliata da Europeanbestdestinations.com.

Blakely, Regno Unito

Annidata tra le colline del Kent, nel sud-est dell’Inghilterra, Blockley è un’antica cittadina dall’aspetto idilliaco, ma secondo l’Agence France-Presse si dice che lì esistano 12 “fantasmi ufficiali”. Si può dire che questa è una vera Mecca per gli amanti della mitologia e dei cacciatori di fantasmi.