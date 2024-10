Harris beve birra durante uno spettacolo a tarda notte e prende in giro Trump

Kamala Harris si è goduta una birra fresca con la leggenda della tarda notte Stephen Colbert e ha sbattuto Trump.Immagine: Imago/Brian Kahn

La campagna elettorale americana tra Kamala Harris e Donald Trump si sta infiammando. Quattro settimane prima del giorno delle elezioni negli Stati Uniti, i sondaggi sono testa a testa. Nel frattempo, democratici e repubblicani colgono ogni opportunità per lanciare raffiche verbali velenose.

Harris ha colto l’occasione ed è apparso nello spettacolo notturno di Stephen Colbert per criticare il pessimo record economico di Trump. Mentre l’atmosfera continua a scaldarsi, il 59enne ha preso una birra fresca per la telecamera durante la chiacchierata rilassata.

Birra e insulti: Kamala Harris è aggressiva in campagna elettorale

Nei giorni scorsi il candidato democratico alle presidenziali ha risposto alle critiche evitando le interviste con una serie di apparizioni impegnative. Alla fine del suo blitz mediatico, si è sdraiata sul divano del suo professore di discorso in uno studio di New York e ha mostrato ancora una volta il suo lato umoristico.

Colbert ha detto che molti elettori vorrebbero avere un presidente “con cui poter bere una birra”. Poi tirò fuori due lattine della marca di birra americana “Miller”. Harris accettò l’offerta con una risata, aprì il tappo, bevve un sorso e lodò la bevanda definendola “birra champagne”.

Con il suo look casual non si è solo distinta dal rivale repubblicano Donald Trump. Un’azione del genere sarebbe fuori discussione anche per il suo collega di partito e presidente Joe Biden. Entrambi si presentano pubblicamente come astemi.

Trump non beve alcolici: Harris non usa mezzi termini

In un’insolita sessione di pubblico dal vivo, ha parlato per 40 minuti di argomenti “soft”, come i suoi gusti musicali e la sua squadra di baseball preferita. Tuttavia sono emersi anche temi più seri. Tra le altre cose, ha chiesto “un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi nel conflitto in Medio Oriente, e non lo abbandoneremo”.

Poco prima dell’intervista, è stato anche rivelato che Trump ha fatto almeno sette telefonate con il presidente russo Vladimir Putin da quando è stato eletto fuori carica. Harris ha risposto alla domanda di Colbert e ha menzionato la risposta di Trump alla pandemia di coronavirus.

All’epoca Trump vendette a Putin importanti attrezzature nonostante lo stato di emergenza. “Beh, pensa che questo sia suo amico”, disse Harris, “ma che dire del popolo americano? Questi avrebbero dovuto essere i suoi migliori amici.”

Alla fine del programma, ha nuovamente fatto una valutazione radicale del mandato di Trump tra il 2017 e il 2021: “Se perdi milioni di posti di lavoro, carriere, stabilimenti automobilistici, elezioni, cosa ti rende un perdente?” “Questo è quello che succede quando bevo birra”, ha risposto alla risata allegra di Colbert.