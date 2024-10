“Hotel in Nature” diventa il nuovo grattacielo più alto del mondo – CNN.co.jp

Singapore (CNN) Le piante tropicali si arrampicano su colonne giganti e pendono da sporgenze alte centinaia di metri, e gli ospiti si rilassano in una piscina simile a una laguna protetta dal sole cocente di mezzogiorno. All’interno dell’edificio si ergono una serie di terrazze come una grotta scavata nel fianco della montagna.

Il Pan Pacific Orchard di Singapore è stato recentemente nominato il miglior nuovo grattacielo al mondo dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro. In un comunicato stampa, il CTBUH lo ha descritto come un “hotel nella natura” che ha dimostrato un “approccio pioneristico all’urbanizzazione ad alta densità”.

La “Beach Terrace” dispone anche di una piscina circondata da palme/Darren Soh

L’interno dell’edificio alto 140 metri è uno spazio esterno lussureggiante che crea un’atmosfera sorprendentemente amichevole. “È possibile sperimentare l’hotel non come un edificio molto grande, ma come una scala abitativa più diretta”, ha detto alla CNN Hong Wei Pua dello studio di architettura singaporiano WOHA, che ha progettato l’hotel.

L’esclusivo design a forma di L dell’edificio, che si estende su quattro livelli, garantisce un parco urbano e uno spazio verde. Ognuna delle terrazze è progettata con motivi naturali che riflettono l’ambiente tropicale di Singapore: “Giungla”, “Spiaggia”, “Giardino” e “Nuvola”.

La Jungle Terrace al piano terra, l’unica accessibile ai passanti, presenta un paesaggio acquatico e decine di specie vegetali originarie di Singapore. La torre è stata progettata come un gesto pubblico, un allontanamento dal tradizionale design “podio e torre” degli hotel a molti piani, ha detto Pua.

“Quando arrivi alla piattaforma, entri nella foresta, non in uno spazio interno con grotte e passaggi”, ha detto, aggiungendo che l’edificio è “un’oasi dal trambusto di Orchard, il famoso e affollato quartiere dello shopping di Singapore”. “È un’oasi lontana dalla città.”

La “Beach Terrace” all’ultimo piano della torre ha una piscina circondata da palme, mentre la “Garden Terrace” ha una passerella attorno a un giardino rettangolare. La “Cloud Terrace” all’ultimo piano può essere utilizzata come evento spazio con vegetazione lussureggiante e vista panoramica sulla città.

L’edificio è a cielo aperto e si adatta al clima caldo, umido e spesso ventoso di Singapore, con ogni piano che fornisce protezione dal sole e dalla pioggia per i piani sottostanti.

L’hotel è di proprietà e gestito dalla principale società immobiliare di Singapore, UOL Group, e dispone di 347 camere. Molte di esse dispongono di balconi con vista sul giardino, oltre a una sala da ballo da 400 posti, due ristoranti e una “tettoia” con pannelli solari.

Negli ultimi anni, Singapore si è guadagnata la reputazione di incorporare la natura nella sua architettura, con spazi verdi spesso visti crescere all’esterno dei grattacieli e integrati nelle infrastrutture pubbliche.

In alcune località, i severi regolamenti edilizi di Singapore richiedono che i nuovi grattacieli includano grandi quantità di spazio verde nei locali. In aree densamente popolate come un frutteto, è opportuno utilizzare una combinazione di giardini pensili e pareti ricoperte di piante per creare uno spazio verde equivalente alla superficie totale del sito.

Lo spazio verde del Pan Pacific Orchard supera gli standard minimi della corte di quasi tre volte.

“Pan Pacific Orchard è il miglior esempio di urbanistica verticale responsabile oggi”, ha affermato in una nota il CEO del CTBUH, Javier Quintana de Onha.

