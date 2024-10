I calcoli di Intel indicano che l’IPC è aumentato del 9% e del 32% e di conseguenza il nuovo processore non è più veloce di quello vecchio. Di questo si parla direttamente nelle slides dell’azienda.

Intel presenterà i suoi nuovi processori Core Ultra 200 per computer desktop il 10 ottobre, ma oggi sono arrivate online diverse diapositive della presentazione. Alcuni li abbiamo già conosciuti, ora è il turno di quelli legati all’architettura.



Foto: @9550pro



Secondo Intel stessa, i core Lion Cove più grandi hanno un IPC (istruzioni eseguite per clock) superiore del 9% rispetto al Raptor Cove. I cores Skymont più piccoli sono ancora più impressionanti in questo senso e offrono un IPC superiore del 32%.

Nel complesso, questo dovrebbe fornire un ottimo aumento complessivo, ma i test che abbiamo visto sui chip Intel suggeriscono che non c’è quasi alcun aumento complessivo e, nei giochi, il Core Ultra 9 285K è ancora, anche se nominalmente, più lento del Core i9. 14900K, il che non ha senso. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alla mancanza di supporto Hyper-Threading nei processori più recenti e alle frequenze più basse.



Immagine: wxnod



Ad ogni modo, non sappiamo ancora su quale processo tecnico si basino le nuove CPU. In precedenza si parlava di utilizzare Intel 20A, ma poi la società ha annunciato di aver abbandonato questa tecnologia di elaborazione per sviluppare attivamente Intel 18A. Di conseguenza, Arrow Lake dovrebbe essere prodotto negli stabilimenti TSMC, ma, a quanto pare, non utilizzando affatto la tecnologia di processo a 3 nm, come Lunar Lake.