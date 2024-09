I migliori giocatori d’Italia nel quinto turno del campionato italiano

Milano Centro dietro Matteo Gabbia Portiere del Lecce Vladimir Falcone Sono classificati come i giocatori con le migliori prestazioni in Italia Lega Italiana A Dopo un divertente derby al Del Madonnina e un entusiasmante 2-2 al Via del Mare.

Gabbia ha segnato il gol della vittoria per il Milan all’89’. Vittoria decisiva per 2-1 Di più Inter A San Siro domenica sera. Avrebbe comunque potuto essere orgoglioso della sua prestazione fino a quel momento, ma meritava di vincere.

Il Lecce deve ringraziare Falcone per essere rimasto in partita Un disordinato pareggio per 2-2 Con Parma. Nonostante abbia subito due gol nei minuti di recupero, il 29enne ha effettuato una serie di eroiche parate uno contro uno.

Gabia e Falcon hanno entrambi ricevuto una valutazione media 7,5/10 Dalla stampa italiana.

Entrano due giovani trequartisti Tommaso Baldanzi E Daniele Maldini Ha ricevuto valutazioni nella media 7/10 Dopo la loro esibizione di Roma E Empoli. Il primo ha segnato il terzo gol dei giallorossi Vittoria per 3-0 sull’Udinese Allo Stadio Olimpico.

Italia Internazionale Matteo Politano Ha anche ricevuto una valutazione 7/10 Dopo il suo ruolo in Napoli‘S Pareggio 0-0 lontano da JuveCome ho fatto io Genova portiere Pierluigi GiuliniNonostante la sconfitta per 2-0 Venezia.

I migliori giocatori italiani al quinto turno del campionato italiano

*Indica il premio come giocatore della partita

Matteo Gabbia (Milano) – 7,5*

Vladimiro Falcone (Lecce) – 7,5*

Tommaso Baldanza (Roma) – 7

Daniele Maldini (Monza) – 7

Matteo Politano (Napoli) – 7

Pierluigi Giulini (Genoa) – 7

Federico Demarco (Inter) – 6,5

Brian Cristante (Roma) – 6.5

Stephan El Shaarawy (Roma) – 6.5

Niccolò Beselli (Roma) – 6.5

Lorenzo de Silvestri (Bologna) – 6.5

Andrea Colbani (Fiorentina) – 6.5

Antonio Gallo (Lecce) – 6.5

Michel Di Gregorio (Juventus) – 6.5

Andrea Cambiasso (Juventus) – 6,5

Manuel Locatelli (Juventus) – 6.5

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – 6.5

Alessandro Bongiorno (Napoli) – 6.5

Antonio Candela (Venezia) – 6.5

Francesco Zampano (Venezia) – 6.5

Samuel Ritchie (Torino) – 6.5