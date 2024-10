I migliori giocatori d’Italia nel sesto turno del campionato italiano

Da attaccante Patrizio Cutrone È stato nominato il giocatore italiano con le migliori prestazioni di tutti i tempi nel sesto round del torneo Lega Italiana A Partite questo fine settimana, con valutazione media 8/10 Dopo Sua la doppietta contro l’Hellas Verona Sabato pomeriggio.

Tre giocatori sono usciti dall’Italia con voti nella media 7,5/10E lo è Roberto Piccoli A CagliariChi ha segnato il gol nella vittoria per 3-2 sul Parma. Lorenzo Montebononostante abbia concesso tre gol contro Cuomo, e Niccolò Beselliche è uscito dalla panchina Roma E lo è adesso In fila per chiamare Alla Nazionale Italiana.

Molti giocatori hanno ricevuto valutazioni medie 7/10compreso Cagliari Gianluca Gaetanoun altro aggressore di Cuomo Andrea BelottiE Inter marcatore Davide Fratesi.

Sono inoltre uniti nella stessa valutazione media da Napoli Centro dietro Alessandro, buongiorno, Fiorentina attaccante Moise Kean E dell’Udinese inoltrare LorenzoLuca.

Scopri chi sono i migliori giocatori dell’Italia in Serie A attraverso le partite di questo fine settimana.

*Indica il premio come giocatore della partita

8/10

Patrick Cutrone – Come – 8*

7,5/10

Roberto Piccoli – Cagliari – 7.5

Lorenzo Montipo – Verona -7.5

Niccolò Beselli – Roma – 7.5

7/10

Gianluca Gaetano-Cagliari-7

Alessandro Bongiorno-Napoli-7

Mattia Vitti- Empoli – 7*

Moise Kean-Fiorentina-7

Andrea Belotti-Como-7

Brian Cristante-Roma-7

Niccolò Fagioli – Juve -7

Lorenzo Luca-Udinese-7

Davide Fratesi-Inter-7

6,5/10

Sebastiano Luberto – Cagliari – 6.5

Giovanni Di Lorenzo – Napoli – 6.5

Giuseppe Pizzella – Empoli – 6.5

Pietro Comuzzo – Fiorentina – 6.5

Luca Ranieri – Fiorentina – 6.5

Eduardo Buff – Fiorentina – 6.5

Danilo Cataldi – Fiorentina – 6.5

Andrea Colbani – Fiorentina – 6.5

Emile Odero – Mi piace – 6.5

Luca Mazzitelli – Como – 6.5

Gianluca Mancini-Roma-6.5

Ivan Providel – Lazio – 6.5

Nicolò Rovella – Lazio – 6.5

Mattia Zaccagni – Lazio – 6.5

Nicolò Zaniolo – Atalanta – 6.5

Mattia Perin-Juventus-6.5

Francesco Acerbi-Inter-6,5

Matteo Darmian-Inter-6,5

Federico DeMarco-Inter-6.5