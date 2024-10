I paleontologi scoprono “abitanti delle paludi” in Colorado che vivevano insieme ai dinosauri CU Boulder oggi

Immagine del banner: i paleontologi scavano fossili nel Colorado nordoccidentale. (Credito: John e Rebecca Foster)

Un team di paleontologi che lavora vicino a Rangeley, in Colorado, ha scoperto un nuovo (o più precisamente, molto vecchio) residente nello stato, un mammifero fossile delle dimensioni di un topo muschiato che potrebbe aver attraversato le paludi durante l’era dei dinosauri.

Fotografia dell’artista L H. Pessianus In una palude del tardo Cretaceo. (Illustrazione di Brian Engh-LivingRelicProductions.com, per gentile concessione della Utah Field House of Natural History) Mappa di un bacino idrico noto come Western Interior Seaway che copriva gran parte del Nord America circa 75 milioni di anni fa. (credito: Sampson et al., 2010, PLOS UNO)

I ricercatori guidati da Jaylen Eberle dell’Università del Colorado Boulder, Hanno pubblicato i loro risultati il ​​23 ottobre Nella rivista PLOS UNO.

Eberly e i suoi colleghi hanno chiamato la loro scoperta, che hanno identificato da un pezzo di mascella e tre molari, “i denti”. Heliocola piceanus. Questo animale viveva in Colorado circa 70-75 milioni di anni fa, un’epoca in cui un vasto mare interno copriva gran parte dell’Ovest americano. (Opportunamente, “Heleocola” si traduce approssimativamente in “abitante della palude” in latino.)

“Il Colorado è un ottimo posto per trovare fossili, ma i mammiferi di questo periodo tendono ad essere molto rari”, ha detto Eberle, curatore dei vertebrati fossili presso il Museo di Storia Naturale dell’UCLA e professore presso il Dipartimento di Scienze Geologiche. “Quindi, è davvero bello vedere questa fetta di tempo preservata in Colorado.”

Rispetto ai dinosauri più grandi vissuti all’epoca, come i tirannosauri o gli antenati cornuti del triceratopo, la nuova aggiunta fossile al Colorado può sembrare piccola e insignificante. Era sorprendentemente grande per un mammifero del tardo Cretaceo, ha detto Eberly.

È anche felice di vedere che Rangeley, situata nell’angolo nord-occidentale dello stato vicino al Dinosaur National Monument, ottiene ciò che gli è dovuto.

“È una piccola città, ma nella mia esperienza di paleontologo, molte cose interessanti provengono da ambienti rurali”, ha detto Eberly. “È bello vedere un’entusiasmante scoperta nel Colorado occidentale.”

La terra incontra l’acqua

Questa straordinaria scoperta aiuta a dipingere un quadro più completo del Colorado che i residenti di oggi non riescono a riconoscere.

I paleontologi John Foster e Rebecca Hunt Foster, coautori del nuovo studio, vengono in questa parte dello stato per scavare fossili ogni estate da circa 15 anni. Settanta milioni di anni fa era un luogo in cui la terra incontrava l’acqua. Qui, creature come tartarughe, dinosauri dal becco d’anatra e coccodrilli giganti potrebbero aver prosperato dentro e intorno a paludi ed estuari, divorando piante, pesci e altro ancora.

“L’area era probabilmente un po’ come la Louisiana”, ha detto Rebecca Hunt Foster, paleontologa dell’Università della California. Monumento nazionale dei dinosauri Nello Utah e nel Colorado occidentale. “Vediamo molti animali che vivevano abbastanza felici nell’acqua come squali, razze e pesci chitarra.”

John Foster ricorda di aver visto per la prima volta parte della mascella del mammifero sporgere da una lastra di arenaria raccolta nel sito nel 2016. Il fossile è lungo circa un pollice.

“Ho detto: ‘Porca miseria, è enorme'”, ha detto Foster, lo scienziato universitario. Museo di Storia Naturale dello Utah Field House nel parco statale (Vernale, Utah).

Un seno grande

Eberly ha spiegato che prima che un asteroide uccidesse i dinosauri non aviari 66 milioni di anni fa, i mammiferi tendevano ad essere piccoli e la maggior parte aveva le dimensioni dei topi o dei ratti di oggi. Li riconosce in gran parte dai piccoli denti che lasciano dietro.

H. PessianusIn confronto, era decisamente enorme. Eberle stima che questo animale, cugino dei moderni marsupiali, avrebbe pesato 2 libbre o più, più grande della maggior parte dei mammiferi del tardo Cretaceo. (Questo non è un record; un altro mammifero fossile dello stesso periodo, noto come Didelphodon, potrebbe aver pesato fino a 11 libbre.) basato su H. Pessianus“I mammiferi probabilmente si nutrivano di piante che contenevano pochi insetti o altri piccoli animali.

Anche se i dinosauri hanno tutta la gloria, la nuova scoperta è un altro motivo per cui i paleontologi non dovrebbero trascurare gli antichi mammiferi. Piccoli o meno, hanno svolto un ruolo importante negli ecosistemi del Colorado nel tardo Cretaceo.

“Non è tutto piccolo”, ha detto Eberly. “Ci sono alcuni animali emersi dal tardo Cretaceo che sono più grandi di quanto ci aspettassimo 20 anni fa”.

Hunt Foster ha detto che Mountain West è un posto speciale per chiunque ami i fossili. Ha inoltre esortato le persone che visitano i terreni pubblici a non raccogliere fossili di vertebrati, come i dinosauri, che potrebbero incontrare mentre camminano per evitare di disturbare importanti informazioni scientifiche. Dovrebbero invece prendere nota del sito, scattare una foto e avvisare un rappresentante di un museo o di un’agenzia fondiaria pubblica nelle vicinanze.

“Abbiamo scienziati provenienti da tutto il mondo appositamente per studiare i nostri fossili”, ha detto. “Siamo davvero fortunati.”