I pilastri del sistema democratico in generale

Pubblicato: 26 aprile 2024 00:26 IST

Sistema politico indiano

I partiti politici sono strumenti di democrazia che responsabilizzano i governi rappresentando le speranze e le aspirazioni dei cittadini di un paese. Riflettono ideologie e interessi diversi. Coinvolge diversi gruppi sociali nel processo politico. Formulare politiche, partecipare alle elezioni e influenzare la governance. Gli esaminatori devono conoscere l'identità, la classificazione, la posizione nazionale, ecc. di quei partiti che costituiscono i pilastri del sistema democratico. Inoltre, è necessario aumentare la consapevolezza sui dettagli dei partiti nazionali e sulle loro divisioni nel Paese.

Partiti politici in India

UNÈ difficile immaginare un mondo senza politica e democrazia senza che i partiti politici svolgano un ruolo vitale nel successo della democrazia.

Riconoscimento dei partiti politici: Nella legge sulla rappresentanza indiana del popolo del 1951, sez 29(a) Secondo la Commissione elettorale centrale, riconosce i partiti politici. Assegna voti elettorali. Per essere riconosciuto come partito politico, ha bisogno del sostegno di almeno 100 firme da parte degli elettori. Oltre a questo, devono versare un deposito di 10.000 rupie e registrarsi come “partito politico” presso la Commissione elettorale centrale.

I partiti politici non sono costituzionali nel nostro Paese. L'articolo sui diritti fondamentali di cui all'articolo 3 della Costituzione 19, paragrafo 1, lettera c) I cittadini possono formare “partiti politici” basati su “comunità o associazioni”.

I cittadini possono formare “partiti politici” basati su “comunità o associazioni”. Durante il mandato di Rajiv Gandhi come Primo Ministro, il cinquantaduesimo atto di emendamento costituzionale del 1985 aggiunse il decimo programma alla Costituzione e promulgò la legge sulla prevenzione della defezione del partito. La materia dei “partiti politici” è inclusa in questa legge.

classificazione: I partiti politici in India sono divisi in due tipi. Essi sono: 1) Il Partito Nazionale. 2) Stato Parte Regionale

Partito Nazionale – Condizioni per il riconoscimento: Affinché un partito politico possa essere riconosciuto come partito nazionale, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni. a) I candidati devono aver concorso per i seggi della Lok Sabha o per i seggi dell'Assemblea legislativa statale in 4 o più stati nelle precedenti elezioni generali. Boulaye deve ricevere almeno il 6% dei voti validi espressi. Inoltre, almeno quattro candidati dovrebbero essere eletti alla Lok Sabha da qualsiasi stato o stato. oppure b) ha vinto almeno il due per cento (11) dei seggi totali nella Camera dei Rappresentanti (Lok Sabha) nelle ultime elezioni generali. Questi candidati devono essere eletti da almeno 3 stati diversi. oppure c) riconosciuto come Stato parte in almeno 4 Stati.

Status di partito nazionale – Nuove regole: Dopo i risultati delle sedicesime elezioni di Lok Sabha nel 2014, lo status di partito nazionale del Partito Comunista Indiano (CPI), del Partito Bahujan Samaj (BSP) e del Partito del Congresso Nazionalista (NCP) è stato messo in discussione. Con ciò la Commissione elettorale centrale ha formulato nuove regole. Di conseguenza, se i voti e i seggi richiesti non verranno raggiunti in due elezioni generali consecutive, lo “status di partito nazionale” verrà annullato.

Vantaggi dello status di partito politico nazionale

Al momento delle candidature è sufficiente avere una proposta per ciascun candidato.

Il simbolo elettorale del Partito Nazionale non può essere assegnato ad altri partiti.

Il tempo di trasmissione gratuito è stato assegnato a Doordarshan e Allindia Radio.

Ai candidati verranno fornite gratuitamente due copie della lista elettorale.

Le spese della campagna per i 40 principali partecipanti non sono incluse nelle spese della campagna del candidato.

Il partito Aam Aadmi (AAP), guidato da Arvind Kejriwal, ha ottenuto il nuovo status di partito nazionale.

I partiti politici che hanno ottenuto lo status di partito nazionale sono: Attualmente sono sei i partiti che hanno ottenuto lo status di partito nazionale. Essi sono 1) Congresso nazionale indiano (INC) 2) Partito Bharatiya Janata (BJP) 3) Partito Bahujan Samaj (BSP) 4) Partito popolare nazionale (NPC) 5) Partito comunista indiano (marxista) (CPI-M) 6) Aam Party Adam (AP)

Congresso nazionale indiano (INC): INC è stata fondata il 28 dicembre 1885 da A. O. Hume. È stata fondata con l'obiettivo di ottenere l'indipendenza dell'India dal dominio britannico. Dopo l'indipendenza dell'India nel 1947, l'Indian National Congress (INC) emerse come organizzazione politica per raggiungere obiettivi sociali ed economici nel paese. Nel 1955, Jawaharlal Nehru dichiarò che l'obiettivo del suo governo era la democrazia in stile socialista in una riunione dell'INC tenutasi ad Awadi vicino a Madras.

Gazette – Congresso dell'ala del partito laburista Anvesh Nee – Congresso dei sindacati di tutta l'India

Sezione Giovani – Congresso indiano della gioventù

Simbolo elettorale – mano (mano al centro della bandiera con le tre mezzelune) La tua alleanza – UPA

Partito Bharatiya Janata (BJP): È stata fondata il 6 aprile 1980 da Atal Bihari Vajpayee e LK Advani. Conservatorismo sociale, induismo, nazionalismo, socialismo gandhiano ecc. sono le ideologie di questo partito.

Gazette – Ala giovanile Kamal Sandesh Ne – Bharatiya Janata Yuva Morcha

Ala degli agricoltori – BJP Kisan Morcha L'ala delle tue donne – BJP Morcha femminile

Simbolo elettorale – loto (fiore di loto al centro della bandiera con i colori verde e ambra)

Alleanza – Raduno Nazionale Democratico.

Partito Bahujan Samaj (BSP): 1984, fondata da Kanshiram il 14 aprile. Giustizia sociale, rispetto di sé, uguaglianza socialista, laicità, diritti umani ecc. sono le ideologie di questo partito. Bahujan significa maggioranza (SC, ST, OBC). Rappresentano l'85% della popolazione totale del paese. Simbolo elettorale – Elephant Nee Questo partito è attualmente guidato da Mayawati.

Partito Nazionale Popolare (NPP): Fondata nel luglio 2012 da PA Sangma. Il 7 giugno 2019 ha ottenuto lo status di Partito Nazionale. Il primo partito politico dell'India nordorientale ad ottenere lo status di partito nazionale.

Simbolo elettorale – libro.

Partito Comunista dell'India (Marxista) (CPI-M): È stata fondata il 7 novembre 1964 da Jyoti Basu e EMS Nabboodripad. Questo partito è stato formato sulla base delle ideologie del comunismo, del marxismo, del leninismo e altre.

Gazzetta Ufficiale – Democrazia Popolare

Sezione Giovani – Federazione giovanile democratica dell'India

Ministero del Lavoro – Centro Sindacale

Sezione Studenti – Federazione Studentesca dell'India

Sezione Agricoltori – Allendia Kisan Sabha

Ala femminile – Lega femminile democratica dell'India

Il simbolo di Nilak è la falce, il martello e la stella.

Partito Aam Aadmi (AP): È stato fondato da Arvind Kejriwal il 26 novembre 2012. Il simbolo elettorale di questo partito è la scopa. Il 10 aprile 2023, la Commissione elettorale centrale ha concesso a questo partito lo status di partito nazionale. Attualmente questo partito è ancora al potere a Delhi e nel Punjab. Ha anche vinto seggi MLA nelle assemblee legislative statali di Goa e Gujarat.

I partiti a cui è stato revocato lo status di partito nazionale sono: Il 10 aprile 2023, la Commissione elettorale centrale ha revocato lo status di partito nazionale a tre partiti politici. Essi

1) AITC 2) NCP 3) Indice dei prezzi al consumo

Congresso All India Trinamool (AITC): È stata fondata da Mamata Banerjee il 1° gennaio 1998. Attualmente è il primo ministro del Bengala occidentale.

Slogan politico: Ma, Mati, Manush (Madre, Terra, Popolo)

Rivista – Jagobangla Il tuo padiglione studentesco – Trinamool Chhatra Parishad Il tuo padiglione degli agricoltori – Allindia Trinamool Kisan Conference

Ala laburista – Congresso nazionale indiano dell'Unione Trinamool

Il partito ha ottenuto lo status di partito nazionale il 2 settembre 2016. È stato perso nel 2023. Il tuo simbolo elettorale è l'erba

Partito del Congresso Nazionale: Sharad Pawar ha fondato questo partito il 25 maggio 1999.

Ala Studentesca – Congresso Nazionale Studentesco

Ala Giovanile – Congresso Nazionale della Gioventù

Ala femminile – Conferenza nazionale delle donne

Simbolo elettorale – orologio da parete

Partito Comunista Indiano (PCI): Il 25 dicembre 1925 SA Dange, MN Roy fondò il partito basato sui principi del comunismo, del marxismo e del leninismo.