I telefoni di punta Vivo X200, Xiaomi 15 e Honor Magic 7 saranno lanciati con Snapdragon 8 Elite

VivoX200: I produttori di smartphone cinesi si stanno preparando a lanciare nuovi modelli di smartphone di punta basati sui prossimi processori di punta MediaTek e Qualcomm. Secondo un recente rapporto, Xiaomi Il 23 ottobre Snapdragon 8Elite Xiaomi potrebbe lanciare la serie 15 in base a Tuttavia, un nuovo rapporto ora suggerisce che il lancio avverrà probabilmente il 20 ottobre.

L’abbandono Messa a fuoco digitale fissa Lo ha accennato in un post su Weibo Vivo Vostro il 14 ottobre VivoX200 Se la serie avanzerà Xiaomi Il 20 ottobre Xiaomi15 La serie è pronta per partire. Allo stesso tempo onore Vostro il 30 ottobre Onore alla magia 7 In procinto di lanciare.

VivoX200 La serie è stata recentemente avvistata sulla piattaforma di vendita al dettaglio cinese JD.com, che ha confermato la data di lancio del 14 ottobre. Con l’avvicinarsi della data di lancio degli smartphones di punta di Xiaomi e Honor, è probabile che verranno annunciati entrambi.

Specifiche della serie Xiaomi 15

Xiaomi 15Pro Otterrà un display 2K da 120 Hz, un sensore di impronte digitali a ultrasuoni e un corpo spesso 8,5 mm. Lo smartphone avrà un’edizione speciale in titanio proprio come il modello dell’anno scorso.

Nella configurazione della fotocamera, il 15 Pro ha una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura variabile da f/1.4 a f/2.5, e una fotocamera ultra-wide da 50 megapixel con zoom ottico 5x. SonyIMX858 Procurati una macchina fotografica per primi piani.

D’altra parte, Xiaomi15 In questo telefono sarà disponibile una batteria da 6000 mAh IP69 Viene fornito con una classificazione che lo rende sicuro da acqua e polvere. Entrambi gli smartphone supporteranno la ricarica rapida cablata da 90 W. In questo smartphone Snapdragon 8Elite Sarà il mago.

Specifiche dell’Honor Magic 7

Onore alla magia 7 Il prossimo della serie Snapdragon 8 quarta generazione Aspettatevi di trovare un terapista. Il modello standard avrà uno schermo da 1,5K mentre il modello Pro avrà uno schermo da 2K.

Nella configurazione della fotocamera, questi smartphone hanno una fotocamera posteriore da 50 MP OmniVision OV50H Fotocamera: teleobiettivo periscopico da 50 megapixel SonyIMX882 Fotocamera e una terza fotocamera con una risoluzione di 50 megapixel o 200 megapixel SamsungHP3 Potrebbe essere una macchina fotografica.