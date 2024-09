Il capitano dell’Italia Donnarumma potrebbe saltare la partita contro il Paris Saint-Germain dopo la nascita di suo figlio

Il nazionale italiano Gianluigi Donnarumma dovrebbe saltare la partita del Paris Saint-Germain contro il Brest, ma questo perché il suo compagno ha appena dato alla luce il loro figlio.

L’Equipe ha comunicato che il portiere oggi non era presente al centro di allenamento L’allenatore Luis Enrique ha chiesto della sua assenza Durante una conferenza stampa.

“La grande novità è la nascita di Leo. Un parigino in più! Gli abbiamo concesso un giorno libero per godersi il momento, per quanto riguarda se domani partirà titolare preferisco dire prima ai miei giocatori chi giocherà titolare e chi andrà in panchina .

Complimenti quindi al 25enne, che in pochi giorni diventa padre per la prima volta Dopo aver vinto avanti e indietro Partite della Nations League per l’Italia e la sua partner Alicia.

Donnarumma è fiducioso sul suo ruolo al Paris Saint-Germain

Sebbene Donnarumma sia stato coinvolto nell’allenatore del PSG durante i primi anni del suo mandato, questa è stata la prima stagione in cui è stato senza dubbio la prima scelta.

È stato anche promosso vice-capitano, una delle numerose posizioni dietro Marquinhos.

La partita di Ligue 1 di domani contro il Brest potrebbe quindi essere la prima partita per Matvei Safonov, acquisto estivo del Krasnodar costato 20 milioni di euro e che vorrà dimostrarsi un vero rivale dell’italiano.