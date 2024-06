Il clima più caldo in Arabia Saudita… la temperatura è di 48 gradi con temporali che colpiscono queste aree

Il Centro nazionale di meteorologia dell’Arabia Saudita ha affermato che la pioggia continua a cadere, nonostante il significativo aumento delle temperature in alcune aree. Il centro ha indicato che i cittadini dovrebbero prestare attenzione, soprattutto nelle aree esposte a forti piogge costituisce una sfida per i cittadini che affrontano temperature elevate nelle loro zone.

Forti piogge in Arabia Saudita

Il Centro meteorologico nazionale del Regno ha allertato i cittadini delle continue forti piogge alla Mecca, nonostante il significativo aumento delle temperature. Questo avviso è il risultato delle fluttuazioni meteorologiche a cui sta assistendo il Regno, poiché la pioggia interferisce con le intense ondate di caldo Il Centro raccomanda ai cittadini di evitare viaggi non necessari e di rimanere in luoghi sicuri finché le condizioni meteorologiche non miglioreranno.

Temperature in Arabia Saudita

Poiché il clima in Arabia Saudita è desertico, le temperature aumentano notevolmente in molte zone, raggiungendo talvolta i 55 gradi Celsius. Questo caldo estremo è accompagnato da forti venti che rendono le condizioni meteorologiche più difficili. Questi venti sono carichi di polvere e sporco, che aumentano la temperatura difficoltà di respirazione e colpisce… Sulla vista Pertanto, in questi momenti è necessaria cautela, soprattutto per le persone con problemi di salute.

La pioggia cade alla Mecca, con forti venti che sollevano polvere. La meteorologia prevede temperature elevate in molte città saudite oggi, mercoledì, tra cui Dammam, che registra una temperatura di 48 gradi Celsius, Al-Ahsa, che raggiunge i 47 gradi Celsius, e Arafat, che raggiunge i 47 gradi Celsius. si registrano 46 gradi Celsius Infine, a Riyadh, che si registrano 45 gradi Celsius, i residenti in queste zone devono prendere tutte le precauzioni necessarie per mantenere la loro sicurezza.