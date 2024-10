Il Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS) ha avviato il primo ospedale del Kerala a Kannur

I KIM si sono distinti nel servizio in stati come Andhra, Telangana e Maharashtra

Kannur: Il Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS), che opera in diverse parti del Paese con sistemi eccellenti e innovativi nel campo dei servizi medici, è pronto a firmare anche a Kannur. Il KIMS Sreechand Hospital, il primo ospedale KIMS del Kerala, ha iniziato le operazioni a Kannur venerdì. Il CEO Farhan Yassin ha annunciato in una conferenza stampa l’inizio delle operazioni.

KIM, che si è distinta per l’eccellenza nei suoi servizi in stati come Andhra, Telangana e Maharashtra, ha acquisito il mese scorso lo Srichand Specialty Hospital di Kannur. Il Krishna Institute of Medical Sciences (KIMS), che ha gettato una luce di speranza e guarigione a molti in tutto il paese, rimarrà un simbolo di fiducia, compassione e competenza medica senza precedenti nel settore sanitario di Kannur.

Cardiologia, Neurologia, Neurochirurgia, Chirurgia gastrointestinale, Gastroenterologia, Medicina, Pronto Soccorso e Terapia Intensiva, Urologia, Nefrologia, Ostetricia e Ginecologia, Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica 24 ore su 24, Ortopedia e Medicina dello Sport, Chirurgia plastica e microvascolare, Radiologia interventistica, Neurologia , i reparti interventistici e altri reparti hanno iniziato a lavorare nell’ospedale.

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione nella prima fase sono state fornite anche strutture per la chirurgia robotica. Il KIMS Srichand Hospital detiene anche il primato di essere la prima istituzione a utilizzare questo sistema a Kannur. L’ospedale è inoltre dotato di un sistema di chirurgia robotica per la chirurgia urologica e oncologica. Questo mese inizierà l’intervento di sostituzione robotica del ginocchio. I trapianti di fegato, di rene e di cuore e polmone inizieranno immediatamente. Questa è la prima volta che tali sistemi vengono commissionati a Kannur.

Ci sono anche piani per espandere l’ospedale fino a renderlo un ospedale da 350 posti letto nella seconda fase. C’è anche l’obiettivo di avviare un dipartimento di oncologia entro otto mesi. Iniziare il trattamento oncologico con tutte le metodiche come la medicina nucleare, la radioterapia e la chemioterapia. Con l’attuazione del progetto, KIMS Srichand diventerà il primo ospedale privato di Kannur a offrire un trattamento completo del cancro.

Strutture moderne e un team medico dedicato composto da medici altamente qualificati saranno disponibili 24 ore su 24. Per mantenere il valore e decidere che nessuno dovrebbe essere privato nemmeno delle cure per mancanza di denaro, KIMS Srichand fornirà tutti i tipi di programmi di assistenza per aiutare le persone economicamente svantaggiate. Per i problemi affrontati dalle persone economicamente arretrate riguardo alle cure, possono contattare direttamente Farhan Yasin, CEO di Kims Group Kerala Cluster, al numero WhatsApp 7025767676.

Il CEO e direttore del Kims Group Kerala Cluster, Farhan Yasin, e il capo dell’unità di Kims Srichand, il Dr. Dilshad, CFO, KIMS Kerala Arjun Vijayakumar, Responsabile di Cardiologia, KIMS Srichand Dr. Raveendran, primario di Neurochirurgia Dr. Mahesh Bhatt, primario di Gastroenterologia Dr. Satish, il capo del dipartimento di anestesia Dr Nasir, il capo della medicina generale Dr Giljit e altri alla conferenza stampa.

Numero di emergenza 24×7: +91 85900 17050 Numero di prenotazione: 04972715550