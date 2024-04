Il longboard elettrico pieghevole “Linky 2.0” si adatta al bagaglio a mano

Presentiamo il Linky 2.0, un longboard elettrico pieghevole

Andare in giro ovunque con un'auto portatile nascosta in uno zaino è un'idea che ora si è concretizzata con la startup italiana Linky Innovation pronta a lanciare quello che il team di progettazione descrive come il primo dispositivo pieghevole al mondo. Longboard elettricoLink 2.0. Può essere piegato a metà ed esteso per risparmiare spazio quando il passeggero ha bisogno di riporlo nello zaino. IL Legno grezzo La superficie, personalizzabile nel colore, può ricordare ai ciclisti il ​​design di una pagaia. Combina questo approccio con due ruote e il ciclista ora potrà fare un giro sul tappeto magico su una tavola.



Immagini per gentile concessione di Linky Innovation

IL Link 2.0 Dispone inoltre di ruote fuoristrada con proprietà anti-idroponica per garantire stabilità indipendentemente dalle condizioni stradali. Con un diametro di 210,5 mm, queste ruote consentono al longboard di attraversare strade accidentate, mentre il loro battistrada seghettato e i parafanghi integrati possono gestire acqua e ghiaia senza problemi. I colori di queste ruote possono essere personalizzati, aggiungendo un tocco personale all'esperienza del pilota.

Legno di betulla con polimeri plastici ad alta resistenza

Il team Linky Innovation conferma ai rider non ancora convinti del meccanismo di chiusura del loro longboard elettrico pieghevole, citando l'uso di polimeri plastici ad alta resistenza combinati con… “La nostra esperienza ingegneristica ci ha permesso di rendere questo sistema resistente e leggero.” Affermano di aver testato il prototipo per centinaia di chilometri e di aver persino sottoposto il veicolo portatile ad attività faticose, incluso saltare sulla parte centrale del sistema pieghevole. “Fondamentalmente, se non viene investita da un'auto, andrà tutto bene.” dice il team di progettazione.

Skateboard pieghevole e sicuro da far volare

In termini di potenza, il Linky 2.0 è dotato di due motori a cinghia da 750 W, che offrono al ciclista una velocità fino a 26 mph (42 km/h). La sua batteria a lungo raggio da 185 Wh consente al longboard elettrico pieghevole di percorrere fino a 14 miglia con una singola carica. Per i ciclisti che vogliono portarlo fuori o in viaggio, Linky 2.0 offre anche un'opzione di sicurezza in volo da 99 Wh. La batteria si ricarica fino all'80% in soli 40 minuti e lo skateboard pieghevole è dotato di un compartimento elettronico sigillato resistente all'acqua e alla polvere IP65 per proteggere i suoi componenti elettrici.

I ciclisti possono scaricare l'app dedicata allo skateboard pieghevole per controllare e regolare la curva di frenata e accelerazione della loro corsa. Hanno anche un telecomando esterno Linky 2.0 con cinturino da polso, che consente loro di regolare la velocità, attivare il piccolo faro sulla parte anteriore del longboard elettrico pieghevole e monitorare la percentuale della batteria. Il team di progettazione afferma che le parti sono anche sostituibili per una facile manutenzione e sono raffreddate ad aria per prestazioni stabili del gruppo propulsore.

Il longboard elettrico pieghevole può supportare fino a 100 chilogrammi di peso e il team consiglia ai ciclisti di indossare scarpe da ginnastica e dispositivi di protezione adeguati quando utilizzano Linky 2.0. Al momento della pubblicazione della storia, lo skateboard pieghevole campagna È stato pubblicato, assicurando ai fan che se effettuano gli ordini, potranno ricevere il Linky 2.0 entro 180 giorni con uno zaino per riporlo.



Il longboard elettrico pieghevole Linky 2.0 può essere riposto in uno zaino