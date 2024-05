Il mondo della natura e il conforto psicologico.. Scarica subito il gioco Gardenscapes, gratuito e legale, con semplici passaggi

Il gioco Gardenscapes è considerato uno dei giochi per dispositivi intelligenti più popolari nella categoria dei giochi da giardino, poiché offre un vasto mondo di giardini e molte attività divertenti sviluppate da Playrex e rilasciate per la prima volta nel 2016. Le caratteristiche del gioco. .. Con la sua estetica visiva affascinante e il gameplay che combina elementi di puzzle e giardinaggio, i giocatori iniziano viaggiando in una fattoria abbandonata che necessita di restauro e ristrutturazione.

Gioco di paesaggi da giardino

In Gardenscapes, i giocatori assumono il ruolo dell’eroe principale, “Austin”, che li aiuta a ripristinare lo splendore e la bellezza della fattoria risolvendo enigmi e raccogliendo oggetti simili in ogni livello. Il divertimento del gioco dipende da una combinazione unica di abbinamenti puzzle e decorazione del giardino, e in ogni livello devi… I giocatori risolvono determinati enigmi scambiando oggetti adiacenti per creare righe o colonne di almeno tre oggetti identici, e dopo ogni livello superato i giocatori guadagnano punti e premi che li aiutano a migliorare e decorare la Fattoria.

Scarica il gioco Gardenscapes

Scaricare legalmente il gioco Gardenscapes dagli store ufficiali è motivo di preoccupazione per molti fan di questo gioco, soprattutto per coloro che temono che i loro telefoni vengano infettati da virus dannosi che potrebbero entrare con download illegali del gioco. Di seguito esaminiamo i metodi legittimi identificato da Google Play e App Store:-