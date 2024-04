Il Premio Turing di quest'anno va ad Avi Widgerson

Pubblicato: 12.4.2024 07:00

Avi Wiegederson dell'Università di Princeton ha ricevuto quest'anno il Turing Award per i risultati conseguiti nel campo dell'informatica e delle scienze dell'informazione. Il premio viene assegnato ogni anno dall'Association for Computing Machinery (ACM) e prevede un contributo di 1 milione di dollari da parte di Google.

Wigderson ha ricevuto il premio “per i suoi contributi fondamentali alla teoria computazionale, incluso il cambiamento nella comprensione del ruolo della casualità nel calcolo, e per decenni di leadership intellettuale nel campo della scienza dell'informazione teorica”. Tre anni fa ha ricevuto anche il Premio Abel, assegnato per i risultati ottenuti nel campo della matematica. Questo lo ha reso la prima persona a vincere entrambi i premi.

Widgerson è nato a Haifa, in Israele, si è laureato al Technion e ha conseguito il dottorato presso l'Università di Princeton. Ha poi lavorato per molti anni all'Università Ebraica di Gerusalemme e dal 1999 all'Università di Princeton. In un famoso articolo del 1994, lui e Noam Nissan dimostrarono che qualsiasi algoritmo probabilistico poteva essere sostituito da un algoritmo deterministico. In altre parole: non abbiamo necessariamente bisogno della casualità. Ha anche studiato la computabilità in generale e il fatto che il calcolo può avvenire ovunque, non solo nei computer. Anche i processi naturali possono essere scritti in questo modo.

scrivere: Matematica e calcolo: una teoria che rivoluziona la tecnologia e la scienza