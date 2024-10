Il primo ministro Narendra Modi parte per la Russia per partecipare al vertice dei BRICS

Summit BRICS in Russia: Nuova Delhi: Il primo ministro Narendra Modi è partito per la Russia per una visita di due giorni (22-23 ottobre) per partecipare al vertice dei BRICS. Oltre alla conferenza dei BRICS, l’attenzione di tutti è puntata anche sull’incontro bilaterale con i capi di Stato che Narendra Modi terrà in Russia.

Nel frattempo, l’ambasciatore indiano in Russia Vinay Kumar ha affermato che il primo ministro Narendra Modi terrà incontri bilaterali con le sue controparti degli Stati membri del BRICS a Kazan, in Russia. Parlando a un canale di notizie, Vinay Kumar ha dichiarato: “La conferenza si concentrerà sull’affrontare le sfide globali come la cooperazione economica, il cambiamento climatico e la sicurezza internazionale”.

Rispondendo alla domanda sulla possibilità di un incontro con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente iraniano Masoud Pegshkian, Vinay Kumar ha detto che la questione non è ancora chiara, ma si sta lavorando anche sull’ordine del giorno dell’incontro bilaterale. Si stanno prendendo in considerazione incontri bilaterali che saranno tenuti da Narendra Modi. Dobbiamo anche aspettare e vedere in quali riunioni verrà presa la decisione. Vinay Kumar ha affermato che l’incontro si svolgerà sullo sfondo della guerra tra Russia e Ucraina che dura da 20 mesi e del conflitto in Medio Oriente.

Nel frattempo, lunedì l’India ha annunciato un accordo con la Cina per pattugliare la linea di controllo effettivo nel Ladakh orientale. I due Paesi hanno compiuto un ulteriore passo avanti verso la risoluzione del conflitto che dura da più di quattro anni nel Ladakh orientale. In questo contesto esiste la possibilità di un incontro tra il primo ministro Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping alla conferenza BRICS tenutasi in Russia, e questo accordo è considerato importante sullo sfondo.

Entrambi i paesi faranno il passo successivo

D’altro canto, il ministro degli Esteri indiano S. Jaishankar ha affermato che l’accordo tra India e Cina per pattugliare la linea di controllo effettivo nel Ladakh orientale è uno sviluppo importante. Ora entrambi i paesi faranno il passo successivo. Questo è un risultato positivo delle azioni diplomatiche portate avanti con moderazione. Nel 2020 regnava la pace al confine del Ladakh orientale. Ha anche espresso la speranza che la stessa situazione si ripeta ancora.

Quotidiano Ratnagiri Khabardar

Certificazione ISO 9001:2015

(RNI n. Mahmar/2013/57411)

Giornale ufficiale di registrazione

11:29 22-10-2024