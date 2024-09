Il prossimo State of Play di Sony andrà in onda il 24 settembre

Con l’inizio del Tokyo Game Show questa settimana, i principali editori hanno selezionato le loro vetrine per i prossimi giorni. Sony supera i suoi concorrenti implementando i propri prodotti Un’altra situazione di gioco 24 settembre 18 autunno. UN.

La società prevede di mettere in evidenza più di 20 giochi per PS5 e PS VR2 durante la trasmissione, che durerà più di 30 minuti. Potrai guardare una demo YouTube E Ad uno stronzo In inglese o giapponese.

È molto probabile che avremo una data di uscita LEGO Avventure all’orizzonteL’ultimo gioco first party che Sony ha attualmente per il resto dell’anno. Cercheremo sicuramente di nuovo Fino all’alba E Silent Hill 2 È in fase di ristrutturazione anche prima dell’arrivo all’inizio di ottobre. Si parla anche di una riprogettazione Alba di Orizzonte Zero E Passarono i giorni In viaggio, così Sony può spargerli. Death Stranding 2: Sulla spiaggia E Wolverine della Marvel Tra gli altri titoli imminenti che potrebbero apparire.

Aspettatevi una grande sorpresa o due qui. Le novità hardware sembrano improbabili, con la PS5 Pro in arrivo a breve. Ma è una buona occasione per Sony per ricordare a tutti quelle bevande psichedeliche Edizioni del 30° anniversario per console PS5 e controller in stile PS1. (Per i prezzi, Sony potrebbe rivelare i prezzi al momento del lancio.)

Nel frattempo non dimentichiamo che il 26 settembre è il nostro ultimo giorno. Se non sentiamo nulla di questo franchise nello State of Play, Sony avrà sicuramente qualcosa da dire al riguardo. Data di rilascio della versione PC The Last of Us Parte 2 rimasterizzata Possibile, anche se dovremmo almeno ottenere un aggiornamento Seconda stagione della serie HBO.