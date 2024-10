Il tecnico dell’Italia parla di Federico Chiesa dopo la vittoria su Israele

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato di Federico Chiesa del Liverpool dopo la vittoria degli Azzurri su Israele nella European Nations League.

I gol di Davide Fratesse e Moise Kean hanno assicurato all’Italia una vittoria per 2-1 su Israele e ha vinto la sua seconda partita nella fase a gironi della Nations League, dopo aver precedentemente battuto la Francia nella gara di apertura della stagione la scorsa settimana.

Spalletti ha parlato della partita dopo la vittoria e gli è stato chiesto come potrà inserirsi Chiesa nella squadra quando verrà convocato nelle prossime pause per le Nazionali.

Presidente degli Azzurri Ha detto: “Immagino che possa giocare come seconda punta, ma giocando più liberamente sulle fasce. Può essere un 3-5-2 a volte con una punta centrale e una punta libera, e non deve essere necessariamente con due punte centrali. .

Gli è stato anche chiesto come gli Azzurri possono migliorare nelle prossime partite e ha affermato che devono essere migliori negli spazi ristretti.

“Stasera è diventato chiaro che dobbiamo essere migliori negli spazi stretti, serve più qualità, ma senza perdere equilibrio in fase difensiva come è successo in queste due partite. Questo sistema con tre difensori centrali funziona così, ed è chiaro Dipende molto anche dai giocatori che scendono in campo.

Fratesi adesso ha impressionato molto con Spalletti e ha parlato con la sicurezza dell’Inter della prestazione del centrocampista.

“Fratesi anche quando non si vede in campo fa un grandissimo lavoro aiutando sempre la squadra permettendole di eccellere. Ha la capacità di inserirsi ed è sempre al posto giusto per noi.

Kaustubh Pandey I GIFN