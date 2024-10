Il telescopio Hubble della NASA cattura la Grande Macchia Rossa di Giove agendo come una “palla antistress gigante”

Gli astronomi hanno osservato la leggendaria Grande Macchia Rossa (GRS) di Giove, un “anticiclone abbastanza grande da inghiottire la Terra”, negli ultimi 150 anni. Tuttavia, nonostante la longevità delle osservazioni di questo massiccio sistema di tempeste, ci sono sempre nuove sorprese.

La Grande Macchia Rossa è un anticiclone, “una zona di alta pressione di lunga durata su Giove che crea una tempesta persistente”, secondo Sito web Space.com. È la tempesta più grande del nostro sistema solare, misura 16.350 chilometri, circa 1,3 volte la larghezza della Terra (12.740 chilometri).

Gli astronomi della NASA hanno recentemente osservato qualcosa di interessante sulla Grande Macchia Rossa utilizzando il telescopio spaziale Hubble, vecchio di 34 anni. I dati raccolti tra dicembre 2023 e marzo 2024 hanno rivelato che la regione GRS potrebbe non essere così stabile come si pensava in precedenza.

La NASA afferma che le osservazioni mostrano che il GRS “vibra come una ciotola di gelatina”. Le immagini unite insieme creano un filmato time-lapse, mostrando l’area che pulsa come una “palla antistress gigante”.

Amy Simon del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, è l’autrice principale dell’articolo scientifico pubblicato su Giornale di scienze planetarie Ha detto:

“Anche se sappiamo che il suo movimento varia leggermente in longitudine, non ci aspettavamo di vedere le dimensioni fluttuare. Per quanto ne sappiamo, non è mai stato identificato prima.”

“Questa è la prima volta che otteniamo un ritmo di imaging adeguato per il GRS. Grazie all’alta risoluzione di Hubble, possiamo dire che il GRS si sta muovendo dentro e fuori allo stesso tempo e si muove sempre più velocemente. Ciò era del tutto inaspettato e al momento non ci sono spiegazioni idrodinamiche.

Comprendere il funzionamento interno delle più grandi tempeste del sistema solare colloca la teoria degli uragani sulla Terra, come i recenti uragani Helen e Milton, in un contesto cosmico più ampio, “che può essere applicato per comprendere meglio la meteorologia sui pianeti in orbita attorno ad altre stelle. ” Lo dice la NASA.

Il team di Simon ha utilizzato il vecchio e fidato telescopio Hubble per ingrandire il GRS, cercando cambiamenti in dimensioni, forma e colore.

“Ciò include osservazioni ultraviolette che mostrano che il nucleo caratteristico della tempesta diventa più luminoso quando la GRS raggiunge la sua massima magnitudine nel ciclo di oscillazione”, secondo la NASA. “Ciò indica un minore assorbimento di foschia nell’atmosfera superiore”.

Il team si aspetta che la GRS continui a contrarsi come viene osservata attraverso il telescopio Hubble, finché non assume una forma stabile e meno allungata. Credono che si stabilizzerà anche in termini di dimensioni, ma per ora Hubble l’ha osservato solo per un ciclo di oscillazione.

