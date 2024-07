Il tuo cellulare è difettoso?: 5 segnali che potrebbero avere un virus e cosa fare per risolverlo

Il malware si muove silenziosamente attraverso le applicazioni, quindi non ci rendiamo conto che i nostri dati potrebbero essere esposti a un hacker che desidera compromettere le informazioni digitali. Come affrontarlo.



cellulare. Immagine: Unsplash.

Utilizzo Cellulare Può essere interrotto più volte pirati, Lo fanno Infettare i dispositivi con virus o malware. Il modo più semplice per raggiungere questo obiettivo è attraverso applicazioni che spesso non sono correlate ad essi Google Play Store (Android) o no App Store (mela).

La cosa è Inserisci qualsiasi collegamento Partecipare con noi significa essere esposti all’installazione file corrotti, Quindi devi stare molto attento con I siti web che visitiamo e le pagine che apriamo.

Sicurezza, cellulari. Scopri le immagini.

Una volta che il malware raggiunge il nostro cellulare, viaggia silenziosamente attraverso le app, quindi non ci rendiamo conto che i nostri dati potrebbero essere esposti a un hacker. Disposto a violare le informazioni digitali.

Alla luce di ciò, è importante saperlo Cinque segnali ci avvisano che il nostro smartphone potrebbe essere infetto da virus.

Come faccio a sapere se il mio cellulare ha un virus?

Processo lento: I processori fanno sì che un telefono cellulare risponda rapidamente a qualsiasi azione. Se noti qualche rallentamento, probabilmente hai un ospite indesiderato. Applicazioni sconosciute: Può succedere che vediamo un’applicazione che non ricordiamo di aver scaricato. Uno scenario possibile è che sia stato installato tramite malware. Cellulare. Immagine: Unsplash Breve durata dei dati: Se improvvisamente esaurisci i dati, potrebbe esserci un file dannoso che invia le tue informazioni. Temperatura del cellulare: Un surriscaldamento della batteria o del dispositivo stesso è un altro avvertimento della presenza di malware o virus sul tuo dispositivo, poiché esegue processi che non stai utilizzando. Durata della batteria: Se la batteria non dura, è perché è danneggiata o c’è un malware che funziona a tua insaputa.

La migliore raccomandazione in questi casi è quella di mantenere sempre aggiornato il sistema operativo. Controlla di tanto in tanto l’elenco delle app per vedere se ci sono intrusi in modo da poterli eliminare.