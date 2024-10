Immagini che provano il massacro: le foto di Demiroren Media sulla stampa mondiale

class=”medianet-inline-adv”>

Dopo gli attacchi israeliani al Libano, le foto scattate dal corrispondente per i media visivi di Demiroren, Ugur Yildirim, hanno avuto risonanza in tutto il mondo. Ugur Yildirim ha trasmesso le seguenti informazioni dal Libano:

Ci sono molti modi per descrivere la guerra. Volevo mostrare che i civili venivano feriti durante i funerali. Israele non si limita a bombardare i siti militari. Ovunque può essere un bersaglio in qualsiasi momento. Molto angoscianti anche le foto di Ivana, di un anno.

Come Demirören Visual Media Service serviamo organizzazioni partner. Ci sono migliaia di giornalisti a Beirut e l’agenda mondiale è qui. Siamo venuti per fare la differenza.

Questi bambini furono costretti a emigrare. Sono anche un padre. Vogliamo avvolgere i nostri figli nel cotone. Lo vogliamo anche per i bambini del Libano. Poiché lo Stato libanese non soddisfa i suoi bisogni primari, non dispone di un sistema di difesa. Tutti sono un bersaglio aperto. Israele centra ogni punto. Non c’è differenza tra civile e militare.

