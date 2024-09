Immagini di una luna super-raccolta e di un’eclissi lunare, settembre 2024

La super luna del raccolto e l’eclissi lunare parziale di questa settimana sono state fotografate da fotografi di tutto il mondo, desiderosi di catturare la bellezza della luna che splende nel cielo serale.

La luna piena del 17/18 settembre 2024 è stata una superluna, una luna del raccolto e un’eclissi lunare parziale, rendendola uno spettacolo straordinario per coloro che avevano cieli sereni e potevano uscire e osservarla.

Supermoon sul monumento Ashton a Lancaster, Lancashire, Regno Unito. La foto è stata scattata da Lee Mansfield da un ponte a circa un miglio di distanza, utilizzando un obiettivo da 600 mm. Fare clic per espandere.

Il termine “Luna del raccolto” è un soprannome informale per la luna piena più vicina all’equinozio di primavera di settembre, così chiamata storicamente per la sua vicinanza al periodo del raccolto.

Il termine “superluna” è il termine informale per quella che astronomicamente viene chiamata “luna del perigeo”, cioè la luna nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita (perigeo), ed è uno dei tre corpi celesti in allineamento (congiunzione), in questo caso il Sole, la Terra e la Luna.

Super luna del raccolto sul centro di Manhattan e sull’Empire State Building a New York City, Stati Uniti. L’immagine in primo piano mostra il traffico lungo il ponte della 14th Street, 17 settembre 2024. Clicca per espandere. Foto di Gary Hirschhorn/Getty Images

Tecnicamente, le superlune potrebbero essere più grandi di una luna piena “normale”, ma la differenza nella dimensione apparente è così piccola da essere impercettibile all’occhio umano.

Tuttavia, la superluna è un fenomeno comune in tutto il mondo, poiché vedere una luna piena grande e luminosa nel cielo è sempre abbagliante, indipendentemente dal fatto che la luna sia al perigeo o meno.

Ma per coronare la super luna del raccolto di questa settimana, nelle prime ore del 18 settembre, la luna piena ha subito un’eclissi lunare parziale, proiettando l’ombra della Terra su una piccola porzione della superficie lunare, provocando un leggero effetto di oscuramento.

Eclissi lunare parziale su Anitkabir ad Ankara, Turchia, 18 settembre 2024. Clicca per espandere. Foto di Mehmet Futsi/Anadolu tramite Getty Images

Come previsto, questa settimana gli astronomi e gli osservatori della luna sono usciti in massa, con l’obiettivo di fotografare e osservare lo straordinario spettacolo lunare.

Ecco alcune delle migliori foto che abbiamo visto finora.

Hai scattato foto della super luna del raccolto o dell’eclissi lunare parziale del 17/18 settembre? Inviaci le tue foto tramite contactus@skyatnightmagazine.com