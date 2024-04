Immagini trapelate del telefono Pixel 9 Pro con 16 GB di RAM [Gallery]

Dopo i rendering di gennaio, sono ora trapelate immagini reali del Pixel 9 Pro che mostrano il nuovo linguaggio di design.

Pubblicato da rosetkd Oggi, questo dovrebbe essere il presunto Pixel 9 Pro da 6,1 pollici invece del modello “XL” più grande da 6,7 ​​pollici. Viene identificato come “Cayman” nella schermata di avvio con 16 GB di RAM – 4 GB in più rispetto all'8 Pro – e 128 GB di spazio di archiviazione.

Vediamo il nuovo design fisico (accanto all'iPhone 14 Pro Max da 6,7 ​​pollici), a partire dalla nuova striscia della fotocamera a forma di pillola. Ovviamente ci sono tre obiettivi sul Pro insieme a un flash e un'apertura che dovrebbe servire ancora una volta per un termometro.

Successivamente, vediamo le barre lucide (con linee di antenna integrate ovunque) che si notano bene dalle impronte digitali, che era un problema con i modelli iPhone Pro fino al passaggio al titanio l'anno scorso.

Il pulsante di accensione (più o meno della stessa dimensione) e il bilanciere del volume si trovano sul bordo destro. Sulla sinistra sono visibili le marcature normative, mentre in alto è presente il foro per l'antenna. Nella parte inferiore c'è una porta USB-C affiancata dall'altoparlante su un lato. L'altro ha un foro per il microfono e uno slot per la scheda SIM. Assicurarsi che l'eiettore non sia inserito nello slot sbagliato.