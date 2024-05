In soli 15 secondi, la fabbrica fu completamente rasa al suolo e il video rivelò un momento terribile accaduto negli Stati Uniti che fece tremare di paura molte persone.

Negli ultimi giorni, molte aree dei paesi di tutto il mondo hanno sofferto di molte forme di condizioni meteorologiche estreme come caldo, siccità, inondazioni o persino terribili uragani.

Negli Stati Uniti, la regione del Nebraska è stata gravemente colpita da un tornado il 26 aprile, spingendo le autorità di questa regione a emettere 48 avvisi di tornado, stabilendo un record di avvisi in un unico periodo nel Nebraska, per garantire la sicurezza delle persone.

Sebbene l’uragano sia passato, un video che registra la scena terrificante dell’uragano si sta ancora diffondendo rapidamente sui social media. In particolare, il video ha catturato la scena nel momento in cui il tornado ha colpito lo stabilimento della Garner Industries A nella zona di Lincoln in questo Stato.

Il video ha registrato la scena della distruzione della fabbrica in soli 15 secondi

Inizialmente, il forte vento ha fatto tremare violentemente i veicoli che circondavano lo stabilimento. Tuttavia, appena 15 secondi dopo, esplosero anche il tetto e le pareti della fabbrica della Garner Industries A, facendola crollare completamente. Anche le auto dei dipendenti sono state danneggiate in varia misura. Alcune auto sono state addirittura portate via dal vento e scagliate fino a 70-90 metri dal parcheggio.

I media locali hanno riferito che al momento dell’impatto del tornado, la zona di Lincoln nel Nebraska è stata colpita da un tornado EF-3 (danni gravi) con velocità del vento comprese tra 219 e 266 km/h.

La scena in fabbrica è stata devastata dopo il tornado

Quando la fabbrica subì un terribile incidente, al suo interno lavoravano fino a 70 operai, ma fortunatamente riportarono solo lievi ferite. Tuttavia, la fabbrica è stata quasi completamente distrutta, insieme a una grande quantità di macchinari, strumenti e scorte, costringendo l’amministratore delegato del Ghana Scott McLean ad annunciare il licenziamento di 62 lavoratori lo scorso 6 maggio.

Attualmente, i restanti dipendenti dello stabilimento sono stati trasferiti in un altro stabilimento nella zona di Lincoln, ma la società non ha ancora annunciato se ricostruirà nella vecchia sede.