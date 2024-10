In un raro spettacolo cosmico su Goa, lunedì la Luna sorpasserà Saturno

Panaji:Osservatori delle stelle A Goa si stanno preparando per un evento raro Spettacolo astronomico Mentre la luna si prepara a passargli davanti Saturno In una accattivante “occultazione” nella notte del 14 ottobre.

L’occultazione avviene quando la Luna oscura temporaneamente Saturno, facendo scomparire alla vista il pianeta con gli anelli per circa 70 minuti.

L’evento, il cui inizio è previsto poco dopo la mezzanotte, promette di incantare gli appassionati di astronomia e gli osservatori del cielo occasionali.

Il fenomeno inizierà alle 00:12, quando Saturno scomparirà dietro la luna ad un’altitudine di 49,7 gradi nel cielo sud-occidentale.

Gli osservatori possono aspettarsi che Saturno riapparirà all’1:21, proprio mentre scivola di nuovo nell’orizzonte a un’altitudine di 34,8 gradi.

Questo raro evento rappresenta quindi un’occasione unica per osservare la danza celeste di due corpi celesti. Le viste telescopiche mostreranno gli intricati dettagli della superficie craterizzata della Luna mentre Saturno si muove elegantemente dietro di essa.

Oltre a questo display planetario, Giove E quattro per lei Lune di Galilea Sarà visibile dall’altra parte del cielo.

L’Associazione degli Amici dell’Astronomia (Goa) ospiterà eventi osservativi presso gli osservatori astronomici pubblici di Gunta House a Panaji e Ravindra Bhavan a Margao. Entrambe le sedi apriranno i battenti alle 23:00 del 14 ottobre.

L’ingresso è gratuito, rendendola un’opportunità per tutti di testimoniare le meraviglie dell’universo.