Incontro Blinken-Netanyahu: “L’uccisione di Sinwar e il rilascio degli ostaggi è una carta per porre fine alla guerra”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (a destra) e il segretario di Stato americano Tony Blinken si incontrano a Gerusalemme il 22 (ora locale). Gerusalemme/EPA Yonhap News

È stato annunciato il 22 (ora locale) che il segretario di Stato Tony Blinken, che sarà in tournée in Medio Oriente dal 21 al 25, si è incontrato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri per discutere della futura situazione in Medio Oriente. Era chiaro che intendevano usare la morte di Yahya Shinwar, il leader del movimento armato palestinese Hamas, morto in un attacco israeliano il 16 di questo mese, come “carta” per porre fine alla guerra.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller ha detto che il segretario Blinken, che ha incontrato il primo ministro Netanyahu, ha sottolineato che la morte di Sinwar dovrebbe essere usata come un’opportunità per continuare le discussioni sulla fine della guerra di Gaza. Miller ha affermato che gli Stati Uniti hanno anche parlato della necessità di porre fine alla guerra “in modo da basarsi sui passi positivi compiuti per consegnare Sinwar alla giustizia, rilasciare tutti gli ostaggi e garantire la sicurezza continua sia per gli israeliani che per i palestinesi”.

Blinken ha dichiarato durante un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog: “Credo che la morte di Sinwar crei un’importante opportunità per restituire gli ostaggi, porre fine alla guerra e garantire la sicurezza di Israele”. La nostra conversazione si è concentrata su questo tema e ha incluso anche i preparativi per il periodo postbellico. Continueremo questo dialogo con altri leader nella regione del Medio Oriente”.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato che il segretario Blinken ha sottolineato durante l’incontro la necessità di non interrompere gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e che è importante anche mantenere la pace in Libano in conformità con la risoluzione n. 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Durante il suo incontro con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, ha espresso il suo sostegno alla sicurezza di Israele riguardo agli attacchi aerei iraniani.

Il governo ha anche rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver tenuto un incontro con il segretario Blinken per due ore e 30 minuti. “L’incontro è stato cordiale e fruttuoso”, ha affermato l’Ufficio del Primo Ministro, aggiungendo che “Il Primo Ministro ha espresso la sua gratitudine per il sostegno degli Stati Uniti nella lotta contro l’”asse del male” (forze proxy) dell’Iran e il terrorismo”.

In questo incontro, il primo ministro Netanyahu ha fatto riferimento all’operazione militare israeliana in Libano, alla necessità di introdurre cambiamenti diplomatici e di sicurezza nelle aree di confine settentrionali di Israele per garantire che i residenti possano tornare alle loro case in sicurezza, e ha parlato di governance dopo la guerra di Gaza. , come ha affermato il Primo Ministro. Ufficio dichiarato. Egli ha aggiunto in particolare di aver sottolineato che l’uccisione di Sinwar aumenta la possibilità del ritorno degli ostaggi, il che è positivo dal punto di vista di Israele per quanto riguarda l’impatto che avrà sulla Striscia di Gaza dopo la guerra.

Non è ancora noto come andranno avanti i negoziati per il cessate il fuoco. Secondo quanto riferito, il primo ministro Netanyahu ha affermato in questo incontro che avrebbe aumentato gli aiuti umanitari, compresa la distribuzione di cibo, nella Striscia di Gaza. Allo stesso tempo, il rapporto cita funzionari del governo americano che hanno affermato di aver espresso l’intenzione di continuare a “perseguitare” Hamas.

Il primo ministro Netanyahu ha anche affermato che la ricostruzione degli insediamenti ebraici nella Striscia di Gaza non è l’obiettivo finale di Israele, ma diversi parlamentari del suo partito Likud hanno aggiunto che continuano a partecipare agli incontri per ricostruire gli insediamenti ebraici.

Il giornalista Choi Woori ecowoori@hani.co.kr